Вчені розкрили, яким міг бути останній спільний предок мавп і людей. Вони виявили скам'янілості раніше невідомого виду примата, який жив 11,6 мільйона років тому в міоцені.

Упродовж семи років у південній частині Німеччини антропологи знаходили останки стародавніх людиноподібних мавп, яким дали ім'я Danuvius guggenmosi. Над дослідженням працювала міжнародна група фахівців із Німеччини, Болгарії, Австралії і Канади. Стаття про його результати опублікована в журналі Nature.

За словами вчених, вони виявили добре збережені кістки кінцівок вимерлого гомініда — ліктьову, стегнову і великогомілкову кістки, а також хребці.

Вчені відкрили невідомого спільного предка мавпи і людини www.nature.com

Під час дослідження фахівці вивчили останки і відтворили будову скелета вимерлого предка людини. Крім того, експерти встановили, як гомінід пересувався.

Зазначається, що людиноподібні мавпи ходили по землі на двох ногах. Крім цього, верхніми кінцівками вони могли чіплятися за гілки.

Також у примата був великий палець. На думку антропологів, це вказує на те, що Danuvius guggenmosi під час ходьби спирався на прямі ноги, ніби людина, а не на напівзігнутих, як шимпанзе чи горила.

Вчені додають, що зовні древній предок нагадував сучасних шимпанзе бонобо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені оголосили про існування невідомого раніше науці примата, який був предком людини. Відкриття зробила група антропологів із Німеччини, Іспанії та Фінляндії. Вони дізналися, що людиноподібні примати проживали на Землі десятки тисяч років тому і спарювалися з уже відомими предками людини.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся