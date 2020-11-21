Вчені розкрили таємниці картин Леонардо да Вінчі за знайденими на них бактеріями

Мікробіологи з Італії та Австрії дослідили деякі малюнки Леонардо да Вінчі і виявили на їхній поверхні обривки ДНК бактерій, що дозволило точно встановити місце походження робіт художника.

Результати дослідження вчені опублікували в журналі Frontiers in Microbiology. Для аналізу вони відібрали шість робіт великого живописця.

"Ми провели перше повне дослідження мікробіома для деяких найбільш значущих малюнків Леонардо да Вінчі. Воно вказало на несподівано велику кількість слідів бактерій, незважаючи на відсутність видимих слідів пошкоджень паперу. Деякі особливості їхнього видового складу можна порівняти з римським або туринським походженням малюнків", – сказано в матеріалі.

Вчені припустили, що уривки людської і мікробної ДНК можуть розповісти, де були написані роботи да Вінчі і як вони зберігалися.

Вони зібрали пил і дрібні фрагменти з поверхні малюнків і витягли з них обривки генома бактерій і людини. Виявилося, що майже на всіх роботах переважав генетичний матеріал бактерій.

Це стало головною несподіванкою дослідження, оскільки експерти припускали, що виявлять багато грибків, а не бактерій.

Крім того, було виявлено велику кількість людської ДНК. Дослідники припустили, що це пов'язано з тим, що картини чіпало і вивчало багато людей, які не дотримувалися запобіжних заходів.

Після вивчення особливостей видового і родового складу бактерій дослідники зробили висновок, що малюнки були зроблені і довгий час перебували на території Турина і Риму.

Крім того, вчені виявили на поверхні паперу фрагменти панцирів ціанобактерій і ДНК мікробів з мікрофлори мух.

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