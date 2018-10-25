Убивство журналіста в Туреччині: у справі намітився новий поворот

Генеральний прокурор Саудівської Аравії визнала вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в Туреччині навмисним.

Як повідомляє SPA, із посиланням на державне інформаційне агентство королівства, прокуратура отримала цю інформацію від спільної робочої групи, яка займається злочином.

"Прокуратура отримала інформацію від турецької сторони через спільну робочу групу між Королівством Саудівська Аравія та Турецькою Республікою, яка вказує на те, що підозрювані в цьому інциденті зробили це з навмисно", – йдеться в повідомленні.

Слідчі королівства продовжують розслідування вбивства Хашоггі для отримання відповідних фактів і передачі справи в суд.

Нагадаємо, що Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як увійшов у будівлю консульства в Стамбулі 2 жовтня. Пізніше з'явилася інформація, що він міг бути жорстоко вбитим на території диппредставництва.

Туреччина заявила, що отримала записи вбивства з Apple Watch журналіста. У результаті влада Саудівської Аравії визнала цей факт, однак уточнила, що це сталося під час бійки.

Крім того, правоохоронці знайшли фрагменти тіла журналіста в колодязі на території консульства. Саудівська влада дозволила криміналістам досліджувати об'єкт на території диппредставництва в рамках розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявив, що влада співпрацює з турецьким слідством, щоб винні були покарані.