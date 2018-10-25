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Вбивство журналіста в Туреччині: син Хашоггі виїхав із Саудівської Аравії

2.3тЧитати матеріал російською

Старший син убитого в Туреччині журналіста Джамаля Хашоггі Салах разом із сім'єю виїхали з Саудівської Аравії до США після зняття заборони на поїздки.

Про це повідомляє Daily Sabah із посиланням на два джерела, близькі до сім'ї. Зокрема, виконавчий директор наглядової ради з питань Близького Сходу та Північної Африки Сара Ліа Уїтсон уточнювала, що Салах благополучно сів у літак до Вашингтона.

Пояснюється, що син Хашоггі має подвійне громадянство - США і Саудівської Аравії. Його сестра і брати територіально знаходяться в Америці. Салаху раніше було заборонено залишати країну. Відзначається, що на рішення вплинуло вбивство журналіста.

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Правозахисна група Human Rights Watch у Facebook також підтвердила цю інформацію.

Король Салман і наслідний принц із сім'єю Хашоггі

Король Салман і наслідний принц із сім'єю Хашоггі

Al-Hadath

"Підтверджено, що син Джамаля Хашоггі, Салах і його сім'я, нарешті виїхали з Ер-Ріяда, Саудівської Аравії, і на шляху до США. Заборону на подорожі знято", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як увійшов у будівлю консульства в Стамбулі 2 жовтня. Пізніше з'явилася інформація, що він міг бути жорстоко вбитим на території диппредставництва.

Туреччина заявила, що отримала записи вбивства з Apple Watch журналіста. У результаті влада Саудівської Аравії визнала цей факт, однак уточнила, що це сталося під час бійки.

Крім того, правоохоронці знайшли фрагменти тіла журналіста в колодязі на території консульства. Саудівська влада дозволила криміналістам досліджувати об'єкт на території диппредставництва в рамках розслідування.

24 жовтня наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявив, що влада співпрацює з турецьким слідством, щоб винні були покарані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії визнала вбивство навмисним.

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Тема
Кримінал
Місце
Саудівська Аравія
Об'єкт
вбивство
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