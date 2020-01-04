Третя світова війна? Ажіотаж у мережі після ліквідації Сулеймані став мемом і обвалив сайти

Після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в США обвалився сайт військового обліку Selective Service System.
Причиною ажіотажу стали повідомлення в ЗМІ та соцмережах про можливі наслідки операції американських військових.
На своїй Twitter-сторінці служба військового обліку пояснила збій "масовим потоком дезінформації" і винекненням внаслідок цього серйозного тиску на трафік. Проблему пообіцяли вирішити протягом дня.
Сулеймані і Трамп
Колаж
На Selective Service System зобов'язані реєструватися всі американці у віці від 18 до 25 років, які підлягають призову в разі оголошення мобілізації. На цьому сайті громадяни також зможуть дізнатися про те, потрапили вони під призов чи ні.
Додамо, що армія в Штатах комплектується з контрактників. Проте деякі категорії можуть призвати на службу.
"У випадку надзвичайної ситуації Конгрес повинен буде прийняти відповідний закон, який потім повинен підписати президент", – нагадали у відомстві.
Крім того, хештег #WWIII ("третя світова війна") різко вибився в топ соцмережі Twitter. Користувачі масово висловлюють свої побоювання глобальної війни та обговорюють можливий розвиток подій. У соцмережі також з'явилося безліч постів жартівливого характеру на цю тему.
"Третій день року, і ми знаходимося на межі Третьої світової війни?"
Third day of 2020 and we're on the brink of World War 3 ?? pic.twitter.com/YT04A7dpGC- 𝔰к🥺 (@Shxhryar) January 3, 2020
"Я прохолоджуюся в своїй країні третього світу, поки йде Третя світова війна".
Me chilling in my third world country while World War Three goes down pic.twitter.com/9ni8XaQRlV- ياسمين (@youngtragedi) January 3, 2020
Я: * замовляю свій перший нормальний комп'ютер *- Аркадій Орк (@ Arkalion5) January 4, 2020
Трамп: #WWIII ?
Я: pic.twitter.com/9Ywu2neLxF
Все в новорічну ніч:- Hleb Liapeika (Gleb Lepeyko) (@glepeyko) January 3, 2020
Ну, початок нового десятиліття, не підведи, нехай цей рік буде хорошим. Мир у всьому світі, будемо боротися зі зміною клімату і т.д.
3 січня:
Ну що, третя світова?
#WWIII pic.twitter.com/KKfXPEMwmx
коли нескінченно скиглиш з приводу безсніжну зиму, а отримуєш ЯДЕРНУ- біла кісгендерная жінка (@ComeOnDudette) January 3, 2020
#WWIII pic.twitter.com/aufH9MMwGn
"Мій мозок заплутався в тому, чи слід йому турбуватися про те, що Третя світова війна знаходиться в тренді на третій день десятиліття, чи продовжувати сміятися над пов'язаними з нею мемами".
My brain confused on whether it should be concerned about World War 3 being on trending on the third day of the decade or continue laughing at the memes that are following it : pic.twitter.com/7jAjnpimFb- Alomolomo (@ Alomolomo1) January 3, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця його ліквідації.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей із його близького оточення.
Припускається, що для ліквідації була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був у Москві та зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
У мережі також спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
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