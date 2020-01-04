Головна Новини
5 січня • оновлено в 00:44
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Третя світова війна? Ажіотаж у мережі після ліквідації Сулеймані став мемом і обвалив сайти

984
Читати матеріал російською

Після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в США обвалився сайт військового обліку Selective Service System.

Причиною ажіотажу стали повідомлення в ЗМІ та соцмережах про можливі наслідки операції американських військових.

На своїй Twitter-сторінці служба військового обліку пояснила збій "масовим потоком дезінформації" і винекненням внаслідок цього серйозного тиску на трафік. Проблему пообіцяли вирішити протягом дня.

Новини
"Поплатився" за Сулеймані: Twitter заблокував сторінку президента Сирії

Сулеймані і Трамп

Сулеймані і Трамп

Колаж

На Selective Service System зобов'язані реєструватися всі американці у віці від 18 до 25 років, які підлягають призову в разі оголошення мобілізації. На цьому сайті громадяни також зможуть дізнатися про те, потрапили вони під призов чи ні.

Додамо, що армія в Штатах комплектується з контрактників. Проте деякі категорії можуть призвати на службу.

"У випадку надзвичайної ситуації Конгрес повинен буде прийняти відповідний закон, який потім повинен підписати президент", – нагадали у відомстві.

Третя світова війна? Ажіотаж у мережі після ліквідації Сулеймані став мемом і обвалив сайти

Крім того, хештег #WWIII ("третя світова війна") різко вибився в топ соцмережі Twitter. Користувачі масово висловлюють свої побоювання глобальної війни та обговорюють можливий розвиток подій. У соцмережі також з'явилося безліч постів жартівливого характеру на цю тему.

"Третій день року, і ми знаходимося на межі Третьої світової війни?"

"Я прохолоджуюся в своїй країні третього світу, поки йде Третя світова війна".

"Мій мозок заплутався в тому, чи слід йому турбуватися про те, що Третя світова війна знаходиться в тренді на третій день десятиліття, чи продовжувати сміятися над пов'язаними з нею мемами".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Конфлікт США та Ірана Вбивство генерала Сулеймані
Місце
США
Теги
призов Twitter меми соцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги