Третя світова війна? Ажіотаж у мережі після ліквідації Сулеймані став мемом і обвалив сайти

Після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в США обвалився сайт військового обліку Selective Service System.

Причиною ажіотажу стали повідомлення в ЗМІ та соцмережах про можливі наслідки операції американських військових.

На своїй Twitter-сторінці служба військового обліку пояснила збій "масовим потоком дезінформації" і винекненням внаслідок цього серйозного тиску на трафік. Проблему пообіцяли вирішити протягом дня.

На Selective Service System зобов'язані реєструватися всі американці у віці від 18 до 25 років, які підлягають призову в разі оголошення мобілізації. На цьому сайті громадяни також зможуть дізнатися про те, потрапили вони під призов чи ні.

Додамо, що армія в Штатах комплектується з контрактників. Проте деякі категорії можуть призвати на службу.

"У випадку надзвичайної ситуації Конгрес повинен буде прийняти відповідний закон, який потім повинен підписати президент", – нагадали у відомстві.

Крім того, хештег #WWIII ("третя світова війна") різко вибився в топ соцмережі Twitter. Користувачі масово висловлюють свої побоювання глобальної війни та обговорюють можливий розвиток подій. У соцмережі також з'явилося безліч постів жартівливого характеру на цю тему.

"Третій день року, і ми знаходимося на межі Третьої світової війни?"

Third day of 2020 and we're on the brink of World War 3 ?? pic.twitter.com/YT04A7dpGC

"Я прохолоджуюся в своїй країні третього світу, поки йде Третя світова війна".

Me chilling in my third world country while World War Three goes down pic.twitter.com/9ni8XaQRlV

"Мій мозок заплутався в тому, чи слід йому турбуватися про те, що Третя світова війна знаходиться в тренді на третій день десятиліття, чи продовжувати сміятися над пов'язаними з нею мемами".

My brain confused on whether it should be concerned about World War 3 being on trending on the third day of the decade or continue laughing at the memes that are following it : pic.twitter.com/7jAjnpimFb