Вбивство російських журналістів у ЦАР: у справі з'явився несподіваний нюанс

Однією з версій вбивства російських журналістів у Центральноафриканській Республіці є участь осіб, пов'язаних із урядовими структурами.

Про це повідомляє "МБХ-Медіа" з посиланням на дані розслідувальної групи опозиційного політика й олігарха РФ Михайла Ходорковського.

"Про можливу причетність до розправи над журналістами людей, які працюють на уряд ЦАР, свідчать дані одного з наших джерел у республіці. Джерело вказує, що в групі, яка чекала на машину журналістів на трасі Бангі - Декоа - Кага-Бандоро, були люди, пов'язані з урядовими структурами ЦАР", - сказано в повідомленні.

Також кілька джерел стверджують, що з ними розмовляли люди, які близькі до нелегальних ПВК. Відзначається, що російські найманці просили журналістів не "лізти до ЦАР".

"І що Джемаль, Расторгуєв і Радченко, коли вони все ж поїхали до Африки, були вбиті за участю російських найманців. Поки версія про причетність уряду ЦАР і пов'язаних із ним російських найманців не знайшла стовідсоткового підтвердження, дані не всіх джерел перевірені. Ця версія є однією з досліджуваних", - зазначили у відомстві.

У розслідуванні також вказали, що версію про вину бійців Селек ("повстанців-мусульман") спочатку активно просували чиновники і проурядові медіа-республіки. Повідомлялося, що вбивці спілкувалися арабською мовою.

"Міністерство інформації ЦАР стверджувало (нібито зі слів водія), що на нападниках були головні тюрбани, хоча при цьому незалежне центральноафриканське інтернет-видання CNC говорило про "cagoules" - балаклави, якими злочинці приховували свої обличчя "як командос". Але незабаром стало ясно, що "слід Селеку" як домінуюча офіційна версія не гарантує відведення підозр від влади в Бангі та їхніх покровителів", - йдеться в матеріалі.

За даними групи, керівництво ЦАР і його російські покровителі тепер розповідають про слід, що веде до Чаду. Зокрема, повідомляється, що якесь угруповання бандитів причетне до вбивства.

"Чад - зручна країна для "прописки" вбивць знімальної групи: більшість населення в Чаді - мусульмани (на відміну від ЦАР), а арабська мова, поряд із французькою, є в цій державі офіційною. Про "чадську версію", яка раптово стала для влади ЦАР однією з основних, написав пов'язаний із бізнесменом Євгеном Пригожиним сайт "Федеральне агентство новин" із посиланням на росіянина Валерія Захарова, який курирує службу безпеки президента ЦАР. Відзначимо, що до недавнього часу пан Захаров уникав навіть фотографуватися - а відтепер не тільки перестав соромитися фотокамер, а й роздає коментарі дружнім сайтам", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, російських журналістів Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва знайшли мертвими 31 липня. Вони знімали в ЦАР документальний проект про роботу ПВК "Вагнер".

2 серпня міністр із питань ЗМІ ЦАР Анж Максим Казагі розповів, що на них напали при спробі відібрати автомобіль. Також однією з версій є їх усунення найманцями "Вагнера".

9 серпня стало відомо, що з консультантом із ЦАР журналістів познайомив чоловік, якого пов'язують з "кухарем" президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова розповіла, що на місці події було знайдено ноутбук і телефон, що може стати важливим доказом для слідства.