З подачі Кремля в Росії "гальмують" розслідування вбивства опозиціонера Бориса Нємцова, який 5 років тому був демонстративно застрелений у центрі Москви.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV Вадим Прохоров, адвокат доньки Бориса Нємцова. За його словами, убивство Нємцова не розслідується належним чином, хоча "ясно, що воно було політичним".

"Очевидно, що це з подачі першої особи країни (президента Володимира Путіна. – Ред.), який не зацікавлений у належному розслідуванні цього вбивства", – зазначив він.

"Я схильний погодитися з тим, звідки "ростуть ноги". Із Кремля, а зокрема з Грозного, яке є найбільш "бойовим" андроїдом при Кремлі", – прокоментував Прохоров.

Він пояснив, що Кремль використовує владу Чечні "для виконання найбрудніших функцій".

"Моя думка, що нитки точно ведуть як мінімум до Кадирова. Тут взагалі жодних сумнівів немає. Але і він не допитаний у рамках цієї справи. Що стосується самого Кадирова, то він у якійсь мірі, напевно, може діяти самостійно. Але я думаю, що навряд чи в частині вбивства в центрі Москви провідного російського опозиціонера. Ось це вельми сумнівно", – сказав юрист.

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На його думку, розслідування в будь-якому випадку необхідно вести покроково, як у будь-якому "звичайному", неполітичному кримінальному процесі. Однак і тут виникають труднощі, визнав він.

"Точно треба провести розслідування і щодо найближчого московського друга Кадирова, Віктора Золотова. До речі сказати, дуже близької до Путіна людини і багаторічного начальника його варти, а нині начальника Росгвардії, яка розганяє протестувальників у Москві за допомогою кийків і дуже боїться паперових стаканчиків, що летять. Тобто це все сплітається в один клубок", – додав Прохоров.

Також він порадив звернути увагу на свідчення Ахмеда Закаєва, які йому вдалося долучити до справи 1,5 роки тому.

"Це все необхідно розслідувати. Але при цьому політичному режимі, звичайно, про це говорити дуже складно", – констатував адвокат.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року двома пострілами в спину gazeta.ru

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