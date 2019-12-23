Вбивство Хангошвілі: Німеччина знайшла гучні докази причетності Росії

У Німеччині у слідства по справі вбивства активіста і колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі з'явилися докази про причетність до злочину російських спецслужб.

Про це пише Der Spiegel, з посиланням на звіт німецького генерального прокурора.

"Як випливає зі звіту генерального прокурора, слідчі вважають, що тільки з підтримкою держави підозрюваний міг отримати фальшиві документи. Кілька деталей з інформації про росіянина вказують на його зв'язок з розвідувальними службами", – йдеться в публікації.

В ході розслідування поліція Берліна вивчали татуювання на тілі Хангошвілі, і прийшли до висновку, що вони характерні для бійців російських спецпідрозділів, ніж злочинних угруповань.

Також Генеральна прокуратура Німеччини вважає, що вбивство не могло бути вчинене без місцевих спільників.

Вбивство Хангошвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили в центрі Берліна 23 серпня. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив в голову, після чого швидко поїхав геть.

Розслідування гучного вбивства активіста і колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Росію за недостатню допомогу в розслідуванні вбивства громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

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