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25 грудня • оновлено в 00:01
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Світ святкує Різдво: онлайн-трансляція літургії Папи Римського з Ватикану

3.3т
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У Ватикані ввечері у вівторок, 24 грудня, розпочалася святкова літургія з нагоди католицького Різдва Христового під проводом Папи Римського Франциска.

Службу влаштували в Базиліці святого Петра. Почалася літургія о 22:25. Закінчення ж заплановано на 2 годину ночі (щоб подивитися трансляцію онлайн, доскрольте новину до кінця).

У Ватикані вже показали, як Папа Римський отримав привітання з прийдешнім святом від Римської курії – вищого органу виконавчої влади, який допомагає Франциску.

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Соцопитування: підтримка перенесення Різдва на 25 грудня суттєво зростає

Онлайн-трансляція

Літургія у Ватикані

Літургія у Ватикані

Літургія у Ватикані

Літургія у Ватикані

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

Відзначимо, 25 грудня о 12:55 прозвучить Різдвяне вітання й Апостольське благословення для Риму і всього світу (Urbi et Orbi) Папи Франциска з площі святого Петра в Римі, яке Папа традиційно скаже більш ніж на 50 мовах.

Ватикан святкує Різдво: онлайн-трансляція літургії

Ватикан святкує Різдво: онлайн-трансляція літургії

gcshelp.org

Як святкують Різдво у світі

Світ святкує Різдво: онлайн-трансляція літургії Папи Римського з Ватикану

Багато паломників зібралися увечері 24 грудня і в розташованому на західному березі річки Йордан місті Віфлеєм. Тисячі християн зустріли традиційну урочисту процесію з Єрусалиму, яку очолив латинський патріарх Єрусалиму Пьербаттіста Піццабалла.

Десятикілометровий шлях між містами процесія подолала автоколоною через ізраїльський контрольно-пропускний пункт.

Очікується, що в нічній месі в церкві Святої Катерини поруч із Храмом Різдва Христового, яку відслужить Піццабалла, візьме участь лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Меса в Віфлеємі

Меса в Віфлеємі

Меса в Віфлеємі

Меса в Віфлеємі

Меса в Віфлеємі

Меса в Віфлеємі

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Меса в Стамбулі

Меса в Стамбулі

Меса в Стамбулі

Меса в Стамбулі

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Різдво на Джакарті

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Різдво в Лівані

Різдво в Лівані

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян напередодні католицького Різдва.

OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання зі святом і поради щодо подарунків. Також дізнайтеся найвідоміші традиції і способи ворожіння на Різдво.

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Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Різдво
Особа
Папа Римський Франциск
Місце
Ватикан
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
не мир ,а католики.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я бы уточнил: Рождество в данный момент празднует преимущественно католический мир. Большая часть мира православного будет отмечать рождение Христа лишь через две недели, а мусульмане, иудеи или, скажем, буддисты вообще не празднуют это событие. Так что не нужно создавать у людей ложное впечатление, что вся планета (кроме, понятное дело, изгоев-москалей :)) чествует нынешней ночью Рождество Христово. Замысел автора мне, конечно понятен, но я его не одобряю. :)
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