Світ святкує Різдво: онлайн-трансляція літургії Папи Римського з Ватикану

У Ватикані ввечері у вівторок, 24 грудня, розпочалася святкова літургія з нагоди католицького Різдва Христового під проводом Папи Римського Франциска.

Службу влаштували в Базиліці святого Петра. Почалася літургія о 22:25. Закінчення ж заплановано на 2 годину ночі (щоб подивитися трансляцію онлайн, доскрольте новину до кінця).

У Ватикані вже показали, як Папа Римський отримав привітання з прийдешнім святом від Римської курії – вищого органу виконавчої влади, який допомагає Франциску.

Онлайн-трансляція

Літургія у Ватикані

Літургія у Ватикані

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

У Ватикані почали святкування Різдва

Відзначимо, 25 грудня о 12:55 прозвучить Різдвяне вітання й Апостольське благословення для Риму і всього світу (Urbi et Orbi) Папи Франциска з площі святого Петра в Римі, яке Папа традиційно скаже більш ніж на 50 мовах.

Ватикан святкує Різдво: онлайн-трансляція літургії gcshelp.org

Як святкують Різдво у світі

Багато паломників зібралися увечері 24 грудня і в розташованому на західному березі річки Йордан місті Віфлеєм. Тисячі християн зустріли традиційну урочисту процесію з Єрусалиму, яку очолив латинський патріарх Єрусалиму Пьербаттіста Піццабалла.

Десятикілометровий шлях між містами процесія подолала автоколоною через ізраїльський контрольно-пропускний пункт.

Очікується, що в нічній месі в церкві Святої Катерини поруч із Храмом Різдва Христового, яку відслужить Піццабалла, візьме участь лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Меса в Віфлеємі

Меса в Віфлеємі

Меса в Віфлеємі

Паломники з'їхалися до Віфлеєму

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Святкування в Індонезії

Меса в Стамбулі

Меса в Стамбулі

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Католики святкують Різдво

Різдво на Джакарті

Різдво на Балі

Різдво в Берліні

Різдво в Польщі

Різдво в Польщі

Різдво в Польщі

Різдво в Індії

Різдво в Лівані

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян напередодні католицького Різдва.

OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання зі святом і поради щодо подарунків. Також дізнайтеся найвідоміші традиції і способи ворожіння на Різдво.

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