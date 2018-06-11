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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Вам правда смешно: как вы вообще можете это смотреть?

6.8тЧитати новину російською

Иван Ургант смотался в Бен-Гурион, получил израильский паспорт для себя и всей семьи, и вернулся обратно на Первый канал шуточки шутить.

Вот это самая б*ядва и есть. Самая конченная б*ядва.

Ватники - просто идиоты. Русскомирцы - те хотя бы реально верят в бандерофашизм, собственное величие и богоизбранность.

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А эта б*ядва все прекрасно понимает, все отлично видит, но все равно продолжает обслуживать эту ублюдочную власть убийц за деньги.

И когда я в ленте читаю "Ургант вчера был великолепен", у меня только один вопрос - как вы, б*ядь, вообще можете это смотреть?

Вам правда смешно?

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Автор
Аркадій БабченкоАркадій Бабченко
Особа
Іван Ургант
Джерело
Джерело:Facebook Аркадия Бабченко
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