"Валить із країни, гниди": росіяни накинулися на Макаревича та Ахеджакову через Путіна

Музикант Андрій Макаревич і акторка Лія Ахеджакова після звернення до президента Росії Володимира Путіна піддалися масовій критиці з боку росіян у соціальних мережах.

Зокрема, численні випади з'явилися в соціальній мережі Twitter. На адресу громадських діячів висунули масу звинувачень і образ.

Андрій Макаревич і Лія Ахеджакова

Нагадаємо, раніше актори, музиканти та інші представники культурної еліти країни звернулися до Путіна із закликом не підписувати закон про "іноземних агентів". Документ підписали учасники Конгресу інтелігенції, серед яких також письменники Дмитро Биков і Людмила Улицька, актор Андрій Смирнов, режисер Володимир Мірзоєв, вчений Михайло Гельфанд.

Після того, як звернення стало надбанням широкої громадськості, на адресу Макаревича й Ахеджакової посипалися звинувачення, докори та груба лайка. Зокрема, їм дорікнули в русофобії та зраді своєї країни. Громадським діячам через незгоду з позицією керівництва РФ запропонували "валити з країни", оскільки ті нібито "проти Росії".

Барон Мюнхгаузен: "А. Макаревич, Л. Ахеджакова, Д. Биков та інші представники русофобської ліберальної тусовки просять Путіна не підписувати закон про фізосіб-іноагентах.

Їм буде соромно, що на них будуть ставити клеймо зрадника. А 30 срібняків регулярно отримувати не соромно? " Pic.twitter.com/mstL7cPQs2 - Vladimir067 (@ Vladimir067) November 28, 2019

Блін, ніколи не думав що ці люди зрадять країну. Завжди дуже подобався Макаревич, а зараз просто плюю йому під ноги, це йому такий привіт з Донбасу, засранець. https://t.co/yV8qVaaBYs - шати Олександр (@ lRmqBxbizkGMU6b) November 28, 2019

Макаревич і Ахеджакова звернулися до Путіну.Макар і Ахпіджакова, валіть з Росії. .Ви тут не потрібні. На х ... р https://t.co/MWtMLmfgM5 - Сергій (@ fliger85) November 28, 2019

Макаревич, Ахеджакова і Улицька виступили проти "клейма" іноземного агента " https://t.co/Cud6JcYBeT Словосполучення" іноземний агент "ніяк не може образити цю трійцю, в простолюдді звану сбродом! Бо" іноземний агент "для них має бути приємним) ))) - hardkvanon (@hardkvanon) November 28, 2019

Совфед і Держдума РФ схвалила законопроект, що дозволяє визнавати іноагентамі фізособи. По ньому визнані іноагентамі можуть бути ЗМІ, юрособи, структури і організації і навіть фізособи. Биков, Ахеджакова, Макаревич і Улицька не підтримують позицію керівництва країни, вони проти Росії - Космаков Олексій (@alex_kosmakov) November 28, 2019

Макаревич і Ахеджакова звернулися до Путіна https://t.co/iLOfWAvIep

якщо до цього закликають ось такі гниди, закон слід запроваджувати терміново - ecce homo! (@MichailKri) November 28, 2019

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Музикант Андрій Макаревич, акторка Лія Ахеджакова та безліч інших звернулися до президента Росії Володимира Путіна із закликом не підписувати закон про визнання фізичних осіб іноземними агентами.

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