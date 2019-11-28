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29 листопада • оновлено в 10:48
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"Валить із країни, гниди": росіяни накинулися на Макаревича та Ахеджакову через Путіна

11.4т
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Музикант Андрій Макаревич і акторка Лія Ахеджакова після звернення до президента Росії Володимира Путіна піддалися масовій критиці з боку росіян у соціальних мережах.

Зокрема, численні випади з'явилися в соціальній мережі Twitter. На адресу громадських діячів висунули масу звинувачень і образ.

"Валить із країни, гниди": росіяни накинулися на Макаревича та Ахеджакову через Путіна

Андрій Макаревич і Лія Ахеджакова

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Макаревич і Ахеджакова відкрито пішли проти влади РФ: повний текст звернення до Путіна

Нагадаємо, раніше актори, музиканти та інші представники культурної еліти країни звернулися до Путіна із закликом не підписувати закон про "іноземних агентів". Документ підписали учасники Конгресу інтелігенції, серед яких також письменники Дмитро Биков і Людмила Улицька, актор Андрій Смирнов, режисер Володимир Мірзоєв, вчений Михайло Гельфанд.

Після того, як звернення стало надбанням широкої громадськості, на адресу Макаревича й Ахеджакової посипалися звинувачення, докори та груба лайка. Зокрема, їм дорікнули в русофобії та зраді своєї країни. Громадським діячам через незгоду з позицією керівництва РФ запропонували "валити з країни", оскільки ті нібито "проти Росії".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Музикант Андрій Макаревич, акторка Лія Ахеджакова та безліч інших звернулися до президента Росії Володимира Путіна із закликом не підписувати закон про визнання фізичних осіб іноземними агентами.

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Автор
Алекс Шухарт
Особи
Андрій Макаревич Лія Ахеджакова Володимир Путін
Місце
Росія
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Евгений Фокс
Евгений Фокс
Ха. Русня робщет на украинских сайтах. Та не с с ыте, скоро вы все будете какими нить агентами. Лес будет валить каждый третий, а рыть каналы каждый второй. Ох и говнари
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3
hunt andres
hunt andres
Ни одного достойного имени среди перечисленных. А Улицкая и вовсе еврейка, живущая во Франции. И правильно, пусть канают!)))
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3
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чего ещё можно ожидать от рабской быд ломассы?
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Wick John
Wick John
Джонсон Саймон Ф., Свинья это ты о нерабах из цегейропа?
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