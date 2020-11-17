ЄС уклав угоду на більш ніж 400 млн доз вакцини проти коронавірусу

Європейська комісія від імені усіх країн-членів ЄС у вівторок, 17 листопада, підписала п'ятий контракт із закупівлі вакцини проти COVID-19 на 225 мільйонів доз.

Нова угода була досягнута з німецькою фармацевтичною компанією CureVac, сказано на сайті Єврокомісії.

Також документ передбачає можливість отримати ще 180 мільйонів доз препарату після того, як він доведе свою безпеку й ефективність проти коронавірусу.

Держави-члени Європейського союзу при цьому зможуть перенаправити вакцину іншим країнам, зокрема з низьким і середнім рівнем доходу.

Подібні контракти підписані з компаніями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV та BioNtech-Pfizer, також ведуться успішні переговори з Moderna, повідомила пресслужба.

У ЄК зазначили, що CureVac є піонером у розробці абсолютно нового класу вакцин на основі матричної РНК (мРНК), яку переносять у клітини ліпідними наночастинками.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що організація забезпечила загалом не менш як 1,2 мільярда доз вакцин проти коронавірусу і "виконує своє зобов'язання щодо забезпечення рівного доступу до безпечних, ефективних і доступних вакцин не тільки для громадян ЄС, а й для найбільш бідних і вразливих верств населення світу".

Вона додала, що більшість цих вакцин-кандидатів знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань.

Про угоду Євросоюзу з компаніями Pfizer та BioNTech читайте за посиланням.

Раніше OBOZREVATEL писав про головні відмінності вакцин від компанії Moderna (передбачувана ефективність 95%) і від Pfizer та BioNTech (її ефективність оцінили в 90%).