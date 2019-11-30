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1 грудня • оновлено в 06:16
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В Японії зганьбили топвійськового Путіна: Росія пішла на агресивний крок

32.4т
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Міністерство оборони Росії після інциденту з образою головнокомандувача їх флоту Миколи Євменова направило до берегів Японії два ракетоносці Ту-95МС.

Відповідне відео відомство опублікувало в суботу, 30 листопада (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Російське ВКСне воїнство вважає особистою образою казус, що трапився під час зустрічі Головкому ВМФ Росії з начальником штабу Морських сил самооборони Японії Хіросі Ямамурою, і майже відразу, не роздумуючи, послало до самурайських берегів два ракетоносці Ту-95МС для відновлення статусу кво", – прокоментували в Telegram-каналі "Оперативна лінія".

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РФ відповіла агресією на образу топвійськового в Японії

РФ відповіла агресією на образу топвійськового в Японії

Скріншот з відео

Військові літаки пронеслися біля берегів Японії і Південної Кореї. При цьому в Міноборони офіційного пояснення такого кроку не дали.

Фото, що викликало скандал

Фото, що викликало скандал

Facebook Костянтина Машовця

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянину влаштували публічний тролінг в Японії. Ямамура під час офіційної зустрічі сфотографувався з гостем на тлі портрета адмірала Хейкатіро Того, який свого часу завдав нищівної поразки російській 2-ій ескадрі Тихоокеанського флоту в Цусімській битві під час Російсько-японської війни 1904-1905 років.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Николаев Олег
Николаев Олег
Это они сделали огромный прыжок вперёд в вопросе возврата островов. Просто прорыв, тайфун или ураган! Прям завтра опозоренный Путин и его трусливая шайка вернут всё вплоть до Магадана. М-дяяя...
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Николаев Олег
Николаев Олег
Луцький Руслан, блядями обычно ваших женщин называют. А мы - это вообще нация титанов. Всем пи3ды давали, кого ты перечислил. А вам особенно позорно дали в Крыму. Забрали его вместе с военными и ГБшниками.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Николаев Олег:"завтра опозоренный Путин и его трусливая шайка". Э, да Вы - тот ещё русофоб!
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Рейт Адам
Рейт Адам
Запылало у казломордых)))
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Это называется - "Всё могу сама". Сами придумали новость, сами продолжение к ней, сами же прокомментировали и сами воодушевились. Прав Трубицин -"Горькие головушки у украинских мужиков". ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Schaidenko Leonid:"Прав Трубицин". Дык на то он и Нобелевский лауреат.
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