В Японії зганьбили топвійськового Путіна: Росія пішла на агресивний крок

Міністерство оборони Росії після інциденту з образою головнокомандувача їх флоту Миколи Євменова направило до берегів Японії два ракетоносці Ту-95МС.

Відповідне відео відомство опублікувало в суботу, 30 листопада (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Російське ВКСне воїнство вважає особистою образою казус, що трапився під час зустрічі Головкому ВМФ Росії з начальником штабу Морських сил самооборони Японії Хіросі Ямамурою, і майже відразу, не роздумуючи, послало до самурайських берегів два ракетоносці Ту-95МС для відновлення статусу кво", – прокоментували в Telegram-каналі "Оперативна лінія".

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Військові літаки пронеслися біля берегів Японії і Південної Кореї. При цьому в Міноборони офіційного пояснення такого кроку не дали.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянину влаштували публічний тролінг в Японії. Ямамура під час офіційної зустрічі сфотографувався з гостем на тлі портрета адмірала Хейкатіро Того, який свого часу завдав нищівної поразки російській 2-ій ескадрі Тихоокеанського флоту в Цусімській битві під час Російсько-японської війни 1904-1905 років.

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