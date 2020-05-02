У Токіо океанаріум закликав відвідувачів дзвонити плямистим вугрям за допомогою відеозв'язку і спілкуватися з ними.

Тварини почали забувати, як виглядають люди і лякаються персоналу, пише CNN.

Японцям запропонували дзвонити вугрів: вони почали забувати людей cnn.com

Відзначається, що плямисті садові вугри стали зариватися в пісок, коли повз проходять працівники акваріума. Це заважає не дає персоналу перевірити стан їх здоров'я.

Ймовіорно, тварини стали "сором'язливими", тому що з 1 березня океанаріум закритий для відвідувачів.

Із 3 по 6 травня травня в акваріумі Суміда проведуть фестиваль, під час якого люди зможуть зателефонувати вугрям через створений для цього акаунт. Їм пропонують махати руками і неголосно кликати тварин, щоб ті хоч згадали про існування людей.

Сеанси триватимуть п'ять хвилин двічі на день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах тварини масово захворіли на коронавірус. Інфекцію виявили на двох норкових фермах.

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