В Японії чоловік врятував дивних тварин, прийнявши їх за кошенят

В Японії офісний працівник підібрав п'ятьох дитинчат невідомої тварини, яких спочатку прийняв за кошенят.

Згідно з японськими законами бездомних тварин присипляють, якщо через кілька днів після їх вилову господар не дає про себе знати, передає Sora News 24.

Чоловік вирішив прихистити тварин і тим самим їх врятувати. Він відвіз дитинчат до ветеринара, який сказав, що це щенята. Але коли "цуценята" підросли, вони перестали бути схожими і на собак.

Виявилося, що знайдені дитинчата - танукі, або єнотовидні собаки, які, згідно з японським повір'ям, приносять щастя. Одразу після народження вони можуть нагадувати кошенят як зовні, так і звуками, схожими на нявкання.

Танукі

Танукі

Дізнавшись, що його вихованці насправді танукі, японець передав їх природоохоронній організації. Згідно з японськими законами він не міг залишити диких тварин у себе вдома без спеціального дозволу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійські пожежники знялися оголеними заради тварин.