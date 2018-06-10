В Японії чоловік влаштував різанину в потязі: є жертви

В Японії чоловік з ножем напав на пасажирів швидкісного потяга.

Як повідомляє Japan Times, в результаті загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Напад стався 9 червня пізно ввечері в поїзді, що прямував з Токіо в місто Осака.

За інформацією поліції, незабаром після відправлення 22-річний Ітіро Кодзіма, уродженець міста Окадзакі в префектурі Айті, накинувся з ножем на пасажирів.

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В результаті атаки загинув чоловік у віці близько 30 років, він отримав смертельне поранення в шию. Дві жінки близько 20 років отримали поранення голови і плеча, їхньому життю ніщо не загрожує.

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Злочинця затримали співробітники поліції. За його словами, він не планував нападу і атакував пасажирів потягу "тільки тому, що був сильно роздратований".

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Під час обшуку у Кодзіма виявили другий ніж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня в Німеччині чоловік влаштував різанину в поїзді.