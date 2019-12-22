В Узбекистані проходять перші демократичні вибори до парламенту: фото

В Узбекистані, 22 грудня, проходить голосування на парламентських виборах. Дільниці відкрилися о 8.00 за ташкентським часом, їх робота триватиме до 20.00.

Як повідомив Sputnik Узбекистан, в єдиний день голосування будуть працюватимуть 10 306 виборчих дільниць, 55 з них - за межами країни, в тому числі вісім постійних і 57 пересувних на території Росії.

Вибори проводяться згідно з новим Виборчим кодексом. У них вперше беруть участь п'ять політичних партій: Ліберально-демократична партія Узбекистану (УзЛіДеП), Народно-демократична партія Узбекистану (НДПУ), Демократична партія "Міллі тікланіш" ( "Національне відродження"), Соціал-демократична партія "Адолат" ( "Справедливість" ) і Екологічна партія Узбекистану.

Всі вони висунули по 150 кандидатів, відповідно до кількості виборчих округів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 грудня в Україні в 86 новостворених ОТГ почалися перші місцеві вибори.

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