Очень коротко суть длинной статьи "Новой" о Пригожине. Нанятые им люди испытывают в Сирии на пленных и ополченцах яды. Эти яды используются для убийств (как минимум – в России) – оппозиционных блогеров и активистов. Некоторым везет – их просто избивают. А исполнителей нападений после убивают.

Недостающие части пазла ложатся в картинку. Уже и так понятно, что там нарисовано, но с каждой новой деталью все хуже. Все-таки испытание ядов на "братском народе Сирии" предположить было трудно. Как трудно и интерес к провинциальным блогерам – от Пскова до Сочи.

Хотя, если вспомнить нападения на людей в Петербурге, даже не активистов, а просто недовольных, – ничего удивительного. И для мира ничего нового. Все это уже было в банановых диктатурах, слово "тонтон-макут" придумало не в России. Разве что именно у нас при Путине политические убийства отдали на аутсорс.

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Псковский блогер Сергей Тихонов скончался от сердечного приступа в 2016 году. Один из его убийц рассказал "Новой": это был ветеринарный дротик с ядом. Убийца после рассказа пропал, на месте пропажи – ботинок и два его телефона. А в редакцию под дверь принесли отрезанную голову. Баранью.

Это только один эпизод – а сколько их таких даже в самой статье.

И как теперь быть уверенным во внезапных смертях. Антон Носик – он умер сам? А сколько менее громких случаев?

Из статьи в Новой становится понятно, что в стране действует подпольная спецслужба, в интересах узкой группы, захватившей власть, убивающая людей.

И когда власть этой группы рухнет (а она рухнет, так как построена на лжи и насилии), история с "Новичком" покажется внезапно прозревшему обществу цветочками.