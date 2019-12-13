Сейчас в США разворачивается эпическая трагедия, достойная пера Эврипида или Софокла, которую можно было бы смело назвать "Фобос и Деймос". Сюжет разворачивается в окрестностях Белого дома. Под покровом ночи или просто под покровом, неизвестные злые силы рока, даже можно сказать – хард-рока, пытаются проникнуть в тайну Кощеевых яиц, а именно – добраться до финансовых документов драматического героя Дональда.

Делают они это настойчиво и підступно (русский язык примитивен и не может передать некоторые краски трагедии). Главный герой борется с ними как может и насылает на них Гангрену и Джулиани, но это не было бы трагедией, если было так просто. Только герой отобьется от злобных сущностей, которые хотят узнать о том, как он из банкрота превратился в такого красавца с белым чубом, как они заходят с другой стороны.

И вот уже укутавшись ночной темнотой или зимним туманом, они пытаются проникнуть в другие тайны, а именно – как он расправляется со своими конкурентами и чем именно зацепился за власть. А ведь еще Отто фон Бисмарк предупреждал всех опасаться войны на два фронта. Но тут их даже не два, а больше.

Главный герой понимает, насколько все тяжело и опасно. Более того, он понимает, что надо отбиваться до последнего вздоха, ибо злобные силы одолеют и утянут его во мрак ночи. Страх и ужас витают над головой героя, сдувая с его лысины роскошный чуб.

В другом месте разворачивается другая сцена. Уже совсем другого старика одолевают призраки убитых по его приказу, замученных, казненных или просто жестоко обманутых. Как только он остается один, их злобные, призрачные руки тянутся к горлу, а то и хуже. Поэтому он решил нигде и никогда не оставаться один. Через 20 лет его знаменитая фраза о сортире трансформировалась, и теперь он даже мочиться в сортир ходит с шестью бугаями-телохранителями. Мало ли что. Они его подсаживают и держат все время, пока он думает о жизни. Это для того, чтобы спасти его, в случае чего.

И то сказать, сортиром его места трудно назвать, поскольку это обычно – небольшое помещение, а надо, чтобы шесть бугаёв могли стать кружком, с пушками в разные стороны. А кроме того, там нет никакого смыва. Вообще. Все собирается в специальные контейнеры и сжигается в особо мощном крематории. Мало ли что, колдуны с этим такое могут сделать, что волосы на пятках встают дыбом. А он – верит в колдунов и говорящих оленей. Шаманы ему все подробно рассказали.

Но это отнюдь не значит, что такие страхи посещают исключительно стариков. Хотя есть мнение, что демонические силы действительно поселяются в людях старшего возраста. До момента конкретного старения им просто негде угнездиться в человеке, другое дело, когда насовсем улетает кукушка. Вот на ее место они и заходят.

Только вот и вовсе молодые или скажем так – замолаживающиеся люди, тоже могут оказаться в плену страха и ужаса. Сегодня ты рассказываешь о том, что будешь ходить на работу как коллеги из Дании, Швеции, Нидерландов и других стран, тем более, что ты вроде бы как с врагами – свой парень и нападать на тебя буквально некому, но не тут-то было. Оказывается, что ты эти полкилометра едешь паровозиком из десятков бронированных машин, заполненных вооруженным взводом, а то и ротой охраны.

А ведь размер и тяжесть охраны прямо пропорциональны тому страху и ужасу, который сидит у тебя в голове. Чем больше ужас – тем больше и охрана. Тут – к бабке не ходи. Причем, как это уже понятно, такая зависимость не имеет аргумента возраста. Страх, он или есть, или его нет. Ужас либо сжимает твой желудок, до самых неприятных последствий, или ты избавлен от этого. Как не крути, но внешние признаки это выдают.

В противном случае, это выглядит примерно так.

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