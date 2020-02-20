В ООН візьмуться за злочини Росії на Донбасі: всі деталі

У четвер, 20 лютого, відбудеться пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо пункту порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України".

Як повідомляє прес-служба МЗС України, проведення дебатів на цю тему стане важливою подією в зусиллях України щодо протидії тривалій агресії РФ і деокупації частини території нашої держави.

Генасамблея ООН ВВС

Це повинно відбутися шляхом зміцнення міжнародної солідарності і використання унікальних представницьких можливостей цієї глобальної організації, сказали у відомстві.

У заході візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Крім виступу на зазначеному пленарному засіданні, у міністра передбачені зустрічі з керівництвом ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 18 лютого, Рада Безпеки ООН провела засідання у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Россіі.США, Британія, Франція, Німеччина, Естонія та інші країни висловили підтримку Україні, рішуче засудивши підлі провокації Путіна і його маріонеток на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram