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20 лютого • оновлено в 08:14
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В ООН візьмуться за злочини Росії на Донбасі: всі деталі

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У четвер, 20 лютого, відбудеться пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо пункту порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України".

Як повідомляє прес-служба МЗС України, проведення дебатів на цю тему стане важливою подією в зусиллях України щодо протидії тривалій агресії РФ і деокупації частини території нашої держави.

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Це повинно відбутися шляхом зміцнення міжнародної солідарності і використання унікальних представницьких можливостей цієї глобальної організації, сказали у відомстві.

У заході візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Крім виступу на зазначеному пленарному засіданні, у міністра передбачені зустрічі з керівництвом ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 18 лютого, Рада Безпеки ООН провела засідання у зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей, яке відбулося з ініціативи Россіі.США, Британія, Франція, Німеччина, Естонія та інші країни висловили підтримку Україні, рішуче засудивши підлі провокації Путіна і його маріонеток на Донбасі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
ООН
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
преступления на Донбассе совершала только Украина, преступления против человечности, которые по международному праву не имеют срока давности... и кара неизбежна...
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Mega Death
Mega Death
Нытьё xoxлов продолжается))
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фил филька
фил филька
блаблабла... и? что произойдет? сепары с бен деров цами подружаться после убийств друг друга? да ни жизнь. это все понимают. крымчане в благодарность за гуманитарную блокаду правосеков захотят к ним вернуться? тоже нет. тогда что стоит эта болтовня? выеденного яйца - не больше.
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