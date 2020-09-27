В КАРАБАХЕ ВОЙНА

Военные действия начались на рассвете. Пока в них много неясного. Но обе стороны уже сообщают о жертвах среди мирного населения и военнослужащих. Всё говорит о том, что это - не случайное обострение положения на границе, а спланированная военная акция. И, безусловно, спланирована она Баку, а не Ереваном. Армению сейчас вполне устраивает status quo с оккупацией 1/5 территории Азербайджана. Азербайджан такое положение не устраивает. И здесь народ и власть Азербайджана едины. Застарелый территориальный конфликт безусловно нуждается в урегулировании и такое урегулирование возможно в принципе. Но оно требует добротой воли, согласия обеих сторон на существенные уступки. Сейчас, к сожалению, обе стороны на такое урегулирование не готовы. И, главное, не готовы народы. Ни армянский, ни азербайджанский. И эта неготовость вновь и вновь будет вести к гибели людей, пока стороны не пойдут на компромисс.

Но нынешний конфликт имеет и краткосрочные причины. Пока нельзя сказать точно, какой расчет за ним - или союз Баку и Анкары с целью поднять свои акции короткой победоносной войной и превращением Армении в фактический протекторат этих двух соседних с ней государств, или, что более вероятно, рука Кремля. Первый план безусловно делает и Турцию и Азербайджан непримиримыми врагами Путина, который считает себя хозяином на послесоветском пространстве. В Армении российские военные базы и так просто Путин из Армении не уйдет. Второй же план выстраивается в одну линию с Белорусской революцией и попыткой убийства Алексея Навального. В Кремле панически боятся повторения Белорусской революции в России. Тем более, что есть уже и Хабаровск, и Шиес, и Куштау. Армянскую революцию 2018 г. многие называют предшественницей революции Белорусской. Это - новое поколение интернет-революций. Так думаю и я. И вот в Кремле решили азербайджанской агрессией вызвать правительственный кризис в Ереване и вместо Николы Пашиняна утвердить во главе Армении московского человека и тем покончить в демократической Арменией. В обмен на уход Пашиняна Москва предложит свои услуги в урегулировании конфликта, а если он зайдет далеко, то и предоставит военную помощь. И тогда Армения станет протекторатом только не турецким, а российским.

Что может сейчас опрокинуть планы и первого и второго варианта? Только мужество, единодушие и готовность идти на немалые жертвы армянского народа, только его поддержка всем Спюрком.

Но даже если нападение удастся отразить и правительство Пашиняна устоит, переговоры о будущем Карабаха/Арцаха надо начинать незамедлительно. Жить с револьвером у виска Армения спокойно не сможет, да и путь к будущей азербайджанской демократии лежит через настоящее урегулирование Карабахской проблемы, урегулирование, которое не даст оснований для ликования ни одной из сторон, но принесет мир на Южный Кавказ.

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