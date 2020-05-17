В Ізраїлі вперше затвердили двох прем'єр-міністрів: кого взяли в підмогу Нетаньягу

В Ізраїлі затвердили новий склад уряду. Відтепер його очолять два прем'єр-міністри.

Як повідомляє Jewish News, за ротацією змінюватимуть один одного Біньямін Нетаньягу і Бені Ганц.

Зазначається, що новий склад уряду визначав Нетаньягу, а коли його змінить Ганц, він зможе призначити інших міністрів.

Біньямін Нетаньягу і Бені Ганц EADaily

Церемонія інавгурації відбулася у неділю, 17 травня, о 13.00 у будівлі парламенту. Ротація уряду планується 17 листопада 2021.

Беньямін Нетаньягу у своєму Facebook подякував громадянам за довіру і пообіцяв цілодобово працювати заради країни.

Зазначається також, що останнім часом в Ізраїлі спостерігалася урядова криза. Нетаньягу і Ганц, очільники партій "Лікуд" і "Кахоль-Лаван" відповідно, кілька тижнів не могли домовитися про створення уряду, зокрема і додатково відведений для цього період. Коли країна рухалася вже до четвертих дострокових виборів, лідери домовилися про створення уряду національної єдності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медик пояснив причини низької смертності в Ізраїлі від коронавірусу, що вже встигла отримати назву "ізраїльське диво". За його словами, система охорони здоров'я не виявилася перевантаженою в розпал епідемії.

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