В Ізраїлі почалися позачергові вибори в парламент: названі лідери

У понеділок, 2 березня, в Ізраїлі почалися позачергові вибори в парламент. Ізраїльтяни повинні вибрати 120 депутатів Кнесету 23-го скликання.

Відзначимо, що це вже треті за останні 12 місяців вибори в країні, передає "DW".

По всій країні відкрили 10 тисяч виборчих дільниць. Однак в деяких містах через загрозу коронавірусі встановили "виборчі намети", що особливо охороняються.

Нетаньяху і Ганц

Пояснимо, що чергові вибори проходять через те, що в Ізраїлі вже близько року не вдається створити стабільний уряд. Адже нікому з лівоцентристських і праворелігіозних політичних сил не вдалося отримати більшості в Кнесеті.

Попередні прогнози говорять про однакові шанси для двох лідерів виборів: партія "Лікуд" на чолі з правоконсервативним прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і опозиційний лівоцентристський блок "Кахоль-Лаван", очолюваний колишнім начальником генштабу збройних сил Ізраїлю Бені Ганцем.

Після оголошення результатів виборів президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручить партії, що набрала більшість голосів, сформувати уряд. На це знадобиться від 4 до 6 тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вибори в парламент Ізраїлю пройшли у вересні 2019 року.

Нагадаємо, що Кнесет 21-го скликання проіснував чотири тижні і був розпущений, так як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію, і вважав за краще не повертати мандат президентові.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!