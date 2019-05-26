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/Світ

В Ізраїлі піднялися масові протести: що трапилося

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У суботу, 25 травня, в Ізраїлі тисячі громадян вийшли на протест проти надання прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньяху недоторканності.

Про це повідомляє Reuters. Обурення у ізраїльтян викликало те, що прем'єр нібито намагався вибити собі імунітет від судового переслідування і обмежити владу Верховного суду країни через звинувачення його в корупції.

За оцінками ЗМІ, на вулиці Тель-Авіва вийшли 20 тисяч жителів. Організатори ж заявили про 80 тисяч мітингувальників.

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Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Примітно, що в демонстрації брали участь майже всі опозиційні партії, що є рідкісним проявом єдності розколотої політичної системи Ізраїлю.

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Протести в Ізраїлі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нетаньяху вп'яте переміг на виборах на пост глави уряду, незважаючи на оголошення генерального прокурора Ізраїлю в лютому, що він має намір звинуватити його в шахрайстві.

  • У зв'язку з цим у партії Нетаньяху "Лікуд" заявили, що домагатимуться імунітету для їхнього лідера. Після обрання прем'єр не уточнив, чи буде він боротися за недоторканність.

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Сергеева Наташа
Сергеева Наташа
Спаcибо тому, ктo пoказaл мне этoт сайт http://difimas.com/14yta16 Проcтo пройдя oпрoc пoлучила почти пoлyгодовую зарплату)) Пoльзуйтеcь, покa еще ecть возмoжноcть=)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Парашный скот прибежал мычать! Скоты расейские - пшли ягель копытить!
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ttt ta
ttt ta
Значит скоро опять полетят Сирию бомбить
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