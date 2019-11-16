Закрила голову руками: історія молодят з Ізраїлю зворушила весь світ

Наречена з Ізраїлю Морія Бен-Хамо, яка потрапила під обстріл 12 листопада і фото якої викликало величезний ажіотаж у мережі, зіграла весілля завдяки допомозі небайдужих людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Макс Лур'є. Він розповів, що дівчина з поселення Отніель разом із нареченим по дорозі на весілля потрапила під ракетний обстріл.

Саме торжество в кібуці біля Сдерота (на лінії інтенсивних обстрілів) у присутності 500 гостей виявилося на межі скасування.

Морія Бен-Хамо поділилася в соцмережах фотографією того, як лежить на бруківці в білій сукні, прикриваючи голову, і розповіла про проблему.

Морія Бен-Хамо vesty.co.il

Всього за 2 години люди, запропонувавши допомогу, допомогли організувати торжество в новому місці.

"Пара з Нетанії, яка відзначала того ж дня весілля в одному з міських залів урочистостей, запросила Морію і Шая відсвяткувати спільно – і всіх гостей привести. І абсолютно безкоштовно.

Були ті, хто пропонував свій двір для торжества, а власники кейтерінгів обіцяли привезти все необхідне. Відгукнулися музиканти, фотографи – насправді сотні людей", – зазначив журналіст.

Весілля Морії Бен-Хамо vesty.co.il

"Народ Ізраїлю відкрив нам свої серця, – сказала пізніше Рімон, мама Морії. – Я хочу всім сказати спасибі". І ось тепер скажіть, де ще таке можливо і хто здатний зламати такий народ?!" – підсумував Макс Лур'є.

Весілля Морії Бен-Хамо vesty.co.il

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльські військові у ніч на 12 листопада точково ліквідували одного з лідерів терористичної організації "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Ату. Ця особа була відповідальна за щомісячні обстріли ізраїльських прикордонних міст.

У відповідь на це бойовики випустили десятки ракет по Ізраїлю, включно з центральними містами.

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