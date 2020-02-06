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7 лютого • оновлено в 08:44
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В Ізраїлі авто на швидкості влетіло у натовп солдатів на присязі: багато поранених

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У четвер, 6 лютого, в Єрусалимі (Ізраїль) авто на великій швидкості влетіло у групу солдатів, які здійснювали прогулянку після присяги біля Стіни Плачу.

Як повідомляє Jerusalem Post, в результаті "автомобільного теракту" постраждали 15 (за іншими даними 14) військовослужбовців бригади "Голані". Відомо, що постраждалі були новобранцями, призваними в армію у листопаді 2019 року.

Очевидці повідомили, що військові збиралися перейти вулицю по пішохідному переходу, цієї миті автомобіль наїхав на одного солдата, потім прискорився. Один із новобранців отримав важкі поранення, у решти легкі травми. Всі постраждалі були доправлені в лікарні.

Авто наїхало на групу солдатів в Ізраїлі

Авто наїхало на групу солдатів в Ізраїлі

Jerusalem Post

Зазначається, що ніхто з новобранців не встиг вистрілити по автомобілю, який збив їх нього товариша по службі.

Ізраїльські силовики вже знайшли автомобіль, на якому невідомий врізався у групу солдатів. Пошуки водія тривають, у місті посилені поліцейські пости.

На місці події разом із поліцейськими та криміналістами діяли працівники Загальної служби безпеки.

Авто наїхало на групу солдатів у Ізраїлі

Авто наїхало на групу солдатів у Ізраїлі

Jerusalem Post

Авто наїхало на групу солдатів у Ізраїлі

Авто наїхало на групу солдатів у Ізраїлі

Jerusalem Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Старому місті Єрусалиму (Ізраїль), біля воріт Храмової гори двоє неповнолітніх арабів здійснили теракт із застосуванням холодної зброї.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Ізраїль Єрусалим
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
За рулём был украинец или поляк
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