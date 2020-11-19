В Італії ЗМІ і поліція шукають зниклу за дивних обставин українку. Фото
Жінка не виходить на зв'язок, її телефон вимкнений
Вона залишила ключі в дверях свого будинку, там також виявили собаку, який не виходив на вулицю кілька днів
В Італії за дивних обставин зникла 29-річна українка Христина Новак.
Це сталося в селищі Орієнтал (поблизу Пізи), після арешту хлопця українки за зберігання марихуани та зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла українська журналістка Маріанна Сороневич.
Мама зниклої дівчини повідомила, що втратила зв'язок із дочкою після її повернення з комісаріату, де вона давала свідчення. Проти самої українки жодних звинувачень не висували, слідство вважає її абсолютно непричетною до цієї справи.
"Малоймовірно, щоб вона зникла з власної волі, не взявши із собою ніяких речей", – зазначила журналістка.
До інциденту підключилася преса, а італійська поліція порушила справу про викрадення людини. Район зникнення прочісують із поліцейськими собаками.
Про зникнення дівчини заявили її знайомі. Вони прийшли до неї в дім і знайшли ключі в дверях ззовні. У будинку виявився тільки пес, було видно, що тварина вже багато днів не виходив назовні. Вдома залишилася і сумка з документами та особистими речами українки. Телефон дівчини вимкнений.
До цього ж знайомі, які прийшли і забрали собаку українки, наразі переховуються від поліції.
Відомо, що Христина Новак приїхала в Італію до свого нареченого, підприємця в сфері шкіряної промисловості. Вона жила в країні протягом трьох місяців із туристичною візою. Мови вона ще не знає, пише gazetaukrainska.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії заарештували чоловіка за підозрою в убивстві своєї колишньої співмешканки-українки. Тіло 42-річної Вікторії Вовкотруб вбивця намагався знищити.