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14 січня • оновлено в 12:02
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В Італії зіткнулися поїзди метро: багато постраждалих

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У метрополітені Неаполя (Італія) 14 січня зіткнулися декілька поїздів. Внаслідок аварії постраждали 13 осіб.

Надзвичайна подія трапилася в північній частині міста на наземній ділянці залізничних шляхів. Про це повідомляє місцеве видання ANSAit.

В інциденті були задіяні три потяги. Один із транспортних засобів входив на платформу з депо і зіткнувся з іншими, що рухалися тим самим шляхом і готувалися увійти на станцію. В одному з них пасажирів не було.

В Італії зіткнулися поїзди метро

В Італії зіткнулися поїзди метро

У результаті до лікарні з травмами різної складності госпіталізовано п'ять осіб, зокрема й машиністів. Решта потерпілих отримали допомогу на місці – у медпункті метро їм надали ліки для синців і зняття шоку.

Внаслідок аварії постраждали 13 осіб

Внаслідок аварії постраждали 13 осіб

ansa.it

За попередніми даними, причиною НП стала людська помилка.

Зазначається, що через аварію в місті було зупинено рух поїздів на "жовтій" лінії метрополітену.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області вранці 13 січня задимівся вагон вантажного поїзда з 50 тоннами сірки.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Італія Неаполь
Теги
метро аварія
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