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В Італії зіткнулися пасажирські потяги: десятки поранених

1.4тЧитати матеріал російською

У четвер, 28 березня, на півночі Італії зіткнулися два пасажирські потяги.

Про це повідомляє varesenews.it. За попередньою інформацією, постраждали 70 людей.

Повідомляється, що аварія трапилася в провінції Комо. Причиною стало відправлення одного з потягів зі станції Інвериго на червоний сигнал семафора.

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В Італії зіткнулися пасажирські потяги: десятки поранених
В Італії зіткнулися пасажирські потяги: десятки поранених

В Італії зіткнулися пасажирські потяги: десятки поранених

Більшість постраждалих отримали легкі травми, проте п'ять осіб були госпіталізовані.

Відзначається, що більшої кількості постраждалих вдалося уникнути лише тому, що зіткнення відбулося на низькій швидкості. На місце аварії прибули пожежники, більш ніж сто медиків та два рятувальні вертольоти.

За фактом НП розпочато розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого в іспанській Каталонії зіткнулися два приміські потяги. Одна людина загинула.

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