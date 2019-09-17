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17 вересня • оновлено в 13:11
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В Італії зірвався НПЗ: перші фото з місця подій

1.7т Читати матеріал російською

На північному сході Італії трапився вибух на нафтопереробному заводі (НПЗ) Eni в Санадзаро-де-Бургонді.

Про це повідомляє видання ANSA. Зазначається, що високий стовп диму видно за декілька кілометрів від місця події.

За попередніми даними, постраждалих немає. Зараз із пожежею, яка виникла після вибуху, борються рятувальники.

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Пожежа на НПЗ в Італії

Пожежа на НПЗ в Італії

ANSA

В Італії зірвався НПЗ: перші фото з місця подій

Керівництво НПЗ вже запевнило, що ситуація перебуває під контролем. Спеціальні служби вже почали моніторинг показників атмосфери в зоні події.

Пожежа на НПЗ в Італії

Пожежа на НПЗ в Італії

ANSA

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північному заході Італії десятки водіїв дивом врятувалися від вогняного смерчу в тунелі. Торнадо виник на фоні природних пожеж.

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Італія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Именно твари расейские кровно заинтересованы.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Дайте с трех раз угадаю. Путен?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Pavlov Dmiyty, давай ты пойдешь наФуй, быдлo. Пшел вон, паРРашник!
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