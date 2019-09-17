В Італії зірвався НПЗ: перші фото з місця подій

На північному сході Італії трапився вибух на нафтопереробному заводі (НПЗ) Eni в Санадзаро-де-Бургонді.

Про це повідомляє видання ANSA. Зазначається, що високий стовп диму видно за декілька кілометрів від місця події.

За попередніми даними, постраждалих немає. Зараз із пожежею, яка виникла після вибуху, борються рятувальники.

Пожежа на НПЗ в Італії ANSA

Керівництво НПЗ вже запевнило, що ситуація перебуває під контролем. Спеціальні служби вже почали моніторинг показників атмосфери в зоні події.

Пожежа на НПЗ в Італії ANSA

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північному заході Італії десятки водіїв дивом врятувалися від вогняного смерчу в тунелі. Торнадо виник на фоні природних пожеж.

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