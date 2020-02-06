В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг: є загиблі, багато поранених

В Італії рано-вранці 6 лютого поїзд Мілан – Болонья зійшов із рейок у провінції Лоді. В результаті НП одна людина (машиніст) загинула.

Також повідомляється про близько 30 постраждалих. Про це пише газета Corriere della Sera. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Одна людина зникла безвісти. На місце прибули рятувальники і медики. Причина НП з'ясовується.

У 28 постраждалих легкі травми, ще у двох – середнього ступеня тяжкості. Уточнюється, що з рейок зійшли перші два вагони. Рух по швидкісній гілці Мілан – Болонья зупинили.

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг Vigili del Fuoco

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг Vigili del Fuoco

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг Vigili del Fuoco

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг Vigili del Fuoco

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії під Астраханню зіткнулися автобус і електричка. В результаті НП постраждало десять осіб.

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