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7 лютого • оновлено в 08:44
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В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг: є загиблі, багато поранених

16.6т
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В Італії рано-вранці 6 лютого поїзд Мілан – Болонья зійшов із рейок у провінції Лоді. В результаті НП одна людина (машиніст) загинула.

Також повідомляється про близько 30 постраждалих. Про це пише газета Corriere della Sera. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Новини
В Італії зіткнулися поїзди метро: багато постраждалих

Одна людина зникла безвісти. На місце прибули рятувальники і медики. Причина НП з'ясовується.

У 28 постраждалих легкі травми, ще у двох – середнього ступеня тяжкості. Уточнюється, що з рейок зійшли перші два вагони. Рух по швидкісній гілці Мілан – Болонья зупинили.

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг

Vigili del Fuoco

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг

Vigili del Fuoco

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг

Vigili del Fuoco

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг

В Італії зійшов із рейок швидкісний потяг

Vigili del Fuoco

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії під Астраханню зіткнулися автобус і електричка. В результаті НП постраждало десять осіб.

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Автор
Катерина Луговська
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Ш. Олег
Ш. Олег
Трагедия конечно, но хорошо хоть, что обошлось малой кровью. До сих пор стоит перед глазами картинка кошмарной катастрофы немецкого скоростного поезда ICE под Эшеде в Нижней Саксонии в 1998 году. Кадры с места аварии напоминали крушение громадного самолёта. Тогда погибли более 100 человек и ещё почти столько же получили увечья разной степени тяжести… А виной всему оказалась небольшая трещинка в одном из колёс одного из вагонов, которую вовремя не заметили. Упаси Бог от подобного ужаса.
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