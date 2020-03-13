Головна Новини
13 березня • оновлено в 10:17
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Італії заборонили виходити з дому без сертифіката через коронавірус

2.1т
Читати матеріал російською

В Італії через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу заборонили виходити з дому без спеціального сертифіката і закрили всі, крім супермаркетів і транспорту.

Подробицями поділився житель Мілана Євген Полюховський в ефірі телеканалу НАШ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У вас повинен бути автосертифікат, в якому вказана причина, з якої ви виходите з дому. Перебувати на вулиці можна тільки певний час, який ви вказуєте. Кожен бере на себе відповідальність, що він ознайомлений з усіма правилами", – розповів чоловік.

В Італії заборонили виходити з дому без сертифіката через коронавірус

В Італії заборонили виходити з дому без сертифіката через коронавірус

peopletalk.ru

Поліція має право перевірити сертифікат і навіть виписати штраф в разі його порушення від 250 до 2500 євро.

"У громадських місцях всі зобов'язані носити маски. Місць скупчення людей рекомендують уникати. Перед супермаркетами влаштовують черги, тому що туди пускають тільки по 2-3 особи, щоб була велика відстань між ними. Всі установи працюють у режимі дистанційної роботи. Більшість підприємств закривають. Центр повністю порожній, виглядає дико. З українським посольством спілкуватися немає можливості, все заблоковано", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Італії у зв'язку з епідемією коронавірусу триватиме до 25 березня. Він передбачає закриття всіх магазинів (крім продуктових і аптек), а також ресторанів, барів та салонів краси.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги