В Італії через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу заборонили виходити з дому без спеціального сертифіката і закрили всі, крім супермаркетів і транспорту.

Подробицями поділився житель Мілана Євген Полюховський в ефірі телеканалу НАШ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У вас повинен бути автосертифікат, в якому вказана причина, з якої ви виходите з дому. Перебувати на вулиці можна тільки певний час, який ви вказуєте. Кожен бере на себе відповідальність, що він ознайомлений з усіма правилами", – розповів чоловік.

В Італії заборонили виходити з дому без сертифіката через коронавірус peopletalk.ru

Поліція має право перевірити сертифікат і навіть виписати штраф в разі його порушення від 250 до 2500 євро.

"У громадських місцях всі зобов'язані носити маски. Місць скупчення людей рекомендують уникати. Перед супермаркетами влаштовують черги, тому що туди пускають тільки по 2-3 особи, щоб була велика відстань між ними. Всі установи працюють у режимі дистанційної роботи. Більшість підприємств закривають. Центр повністю порожній, виглядає дико. З українським посольством спілкуватися немає можливості, все заблоковано", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Італії у зв'язку з епідемією коронавірусу триватиме до 25 березня. Він передбачає закриття всіх магазинів (крім продуктових і аптек), а також ресторанів, барів та салонів краси.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!