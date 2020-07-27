В Італії виявили острів, де ніхто не заразився коронавірусом: учені спантеличені

На острові Джильо в Італії на COVID-19 не захворів жоден житель. sailortex.it

Учена-мамолог із Університету Мілана Паола Муті виявила, що на італійському острові Джильо жоден із місцевих жителів не заразився COVID-19, незважаючи на контакти з інфікованими.

Про це написала Daily Mail. На острові постійно живе приблизно 800 людей.

Першим захворів на коронавірус на Джильо 60-річний чоловік, який приїхав на острів у лютому. Він відвідав похорон родича і, за словами Муті, постійно кашляв. Того ж дня він повернувся паромом на материк і за три тижні помер у лікарні.

Трохи пізніше, 5 березня, на острів прибули ще 3 інфіковані особи. Одна з них – німець, який кілька днів спілкувався з друзями з Джильо, зокрема й у місцях громадського харчування. Через кілька тижнів через сильний кашель його обстежили й виявили коронавірус. Чоловік самоізолювався в будинку на острові.

Були й інші відомі випадки, зокрема й острів'янин, який жив в Австралії протягом двох років, а потім у середині березня повернувся в Джильо під час карантину, щоб побачитися з батьками. За словами Муті, через три дні після прибуття на Джильо в нього підвищилася температура. Він самоізолювався в будинку своїх батьків.

Проте ніхто з місцевих жителів так і не захворів.

Із близько 800 жителів острова 723 людини погодилися здати тест на наявність антитіл. Їх виявили тільки в однієї літньої людини, яка прибула на тому ж паромі, що й гість із Німеччини.

Лікар Армандо Скіафіно, єдиний лікар острова протягом уже 40 років, висловив занепокоєння з приводу потенційного місцевого спалаху COVID-19.

"Щоразу, коли з'являється звичайна дитяча хвороба, така як скарлатина, кір або вітряна віспа, за кілька днів заражаються практично всі", – сказав медик.

Заінтригована тим, чому "вірус, мабуть, не взаємодіяв" із корінним населенням острова, Муті не дійшла жодних висновків. Вона сказала, що планує записати своє дослідження для подальшої публікації.

Учена припустила, що острів'яни не піддавалися впливу достатньої кількості коронавірусної інфекції, щоб заразитися.

На острові Джильо живе приблизно 800 осіб Daily Mail

Люди на острові близько спілкуються одне з одним, але на коронавірус ніхто не захворів Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія має намір продовжити термін дії карантинних заходів до 31 липня нинішнього року. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца.