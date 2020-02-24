У понеділок, 24 лютого, в італійській комуні Козенца (регіон Калабрія), в 2 кілометрах від міста Ренде, трапився землетрус магнітудою 4,4 бали.

Про це повідомив Національний інститут геофізики і вулканології (Ingv) у Twitter. Населення чітко відчуло підземні поштовхи (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із Ренде. Багато людей, що перебували вдома або в комерційних установах, кинулися на вулицю, побоюючись наслідків лиха.

В Італії трапився потужний землетрус Twitter Fabiana contro la maturità

В Італії трапився потужний землетрус Twitter Fabiana contro la maturità

В Італії трапився потужний землетрус Twitter Fabiana contro la maturità

У деяких супермаркетах виставлені товари впали з полиць. Про постраждалих інформації не надходило.

Відзначимо, що Калабрія є регіоном з найвищим сейсмічним ризиком в Італії. Землетруси магнітудою до 4,6 там траплялися і раніше.

В Італії трапився потужний землетрус Twitter La Voce dell'Isola

#NEWS #TERREMOTO : l'ultimo evento per il quale sono stati segnalati danni a Rende ea Cosenza è quello del 20 febbraio 1980 (magnitudo 4.4) quando si è avuta un'intensità tra il VI e il VII grado MCS .

Qui storia e dettagli degli ... https://t.co/aej2pR8ccR pic.twitter.com/T5LSOwwLW0 - meteocalabria.net (@meteo_calabria) February 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого в Туреччині в прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. Загинули дев'ять осіб.

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