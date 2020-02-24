У понеділок, 24 лютого, в італійській комуні Козенца (регіон Калабрія), в 2 кілометрах від міста Ренде, трапився землетрус магнітудою 4,4 бали.
Про це повідомив Національний інститут геофізики і вулканології (Ingv) у Twitter. Населення чітко відчуло підземні поштовхи (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із Ренде. Багато людей, що перебували вдома або в комерційних установах, кинулися на вулицю, побоюючись наслідків лиха.
В Італії трапився потужний землетрус
Twitter Fabiana contro la maturità
В Італії трапився потужний землетрус
Twitter Fabiana contro la maturità
В Італії трапився потужний землетрус
Twitter Fabiana contro la maturità
У деяких супермаркетах виставлені товари впали з полиць. Про постраждалих інформації не надходило.
Відзначимо, що Калабрія є регіоном з найвищим сейсмічним ризиком в Італії. Землетруси магнітудою до 4,6 там траплялися і раніше.
В Італії трапився потужний землетрус
Twitter La Voce dell'Isola
[STIMA #PROVVISORIA ] #terremoto Mag tra 4.3 e 4.8 ore 17:02 IT del 24-02-2020, prov / zona Cosenza # INGV_23997291 https://t.co/QSEAqeg269- INGVterremoti (@INGVterremoti) February 24, 2020
#NEWS #TERREMOTO : l'ultimo evento per il quale sono stati segnalati danni a Rende ea Cosenza è quello del 20 febbraio 1980 (magnitudo 4.4) quando si è avuta un'intensità tra il VI e il VII grado MCS .- meteocalabria.net (@meteo_calabria) February 24, 2020
Qui storia e dettagli degli ... https://t.co/aej2pR8ccR pic.twitter.com/T5LSOwwLW0
È stato davvero brutto ... #Terremoto #Cosenza #Rende pic.twitter.com/I8zb0i7l87- Simone西蒙娜🦁🇮🇹 (@ Sim89Rob90) February 24, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого в Туреччині в прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. Загинули дев'ять осіб.
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