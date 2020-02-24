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24 лютого • оновлено в 22:08
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В Італії трапився потужний землетрус. Фото і відео

2.9т
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У понеділок, 24 лютого, в італійській комуні Козенца (регіон Калабрія), в 2 кілометрах від міста Ренде, трапився землетрус магнітудою 4,4 бали.

Про це повідомив Національний інститут геофізики і вулканології (Ingv) у Twitter. Населення чітко відчуло підземні поштовхи (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км і був розташований поруч із Ренде. Багато людей, що перебували вдома або в комерційних установах, кинулися на вулицю, побоюючись наслідків лиха.

В Італії трапився потужний землетрус

В Італії трапився потужний землетрус

Twitter Fabiana contro la maturità

В Італії трапився потужний землетрус

В Італії трапився потужний землетрус

Twitter Fabiana contro la maturità

В Італії трапився потужний землетрус

В Італії трапився потужний землетрус

Twitter Fabiana contro la maturità

У деяких супермаркетах виставлені товари впали з полиць. Про постраждалих інформації не надходило.

Відзначимо, що Калабрія є регіоном з найвищим сейсмічним ризиком в Італії. Землетруси магнітудою до 4,6 там траплялися і раніше.

В Італії трапився потужний землетрус

В Італії трапився потужний землетрус

Twitter La Voce dell'Isola

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого в Туреччині в прикордонному з Іраном районі було зафіксовано землетрус магнітудою 5,7. Загинули дев'ять осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Італія
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