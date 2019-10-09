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9 жовтня • оновлено в 18:19
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Скоротили майже на половину: в Італії провели історичну реформу парламенту

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Палата депутатів парламенту Італії у вівторок, 8 жовтня, ухвалила закон про скорочення членів вищого законодавчого органу країни з 945 до 600.

Про це повідомляє repubblica.it. Примітно, що остаточне голосування було відкритим.

Закон пройшов 4 читання (2 – в Палаті та 2 – в Сенаті) і був ухвалений остаточно після тривалого обговорення. Згідно зі змінами, кількість депутатів скоротять із 630 до 400, а сенаторів – із 315 до 200.

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В Італії скоротили кількість депутатів у парламенті

В Італії скоротили кількість депутатів у парламенті

Менше стане також депутатів і сенаторів, які обираються за кордоном.

За ухвалення цього документа, який вносить зміни до Конституції, висловилися практично всі основні сили, представлені в національному парламенті. Під час голосування його підтримала абсолютна більшість членів нижньої палати – 553 депутати, проти проголосували всього 14 учасників засідання.

Зазначимо, що "реформа Фраккаро", згідно з якою скоротили число парламентарів, змінює співвідношення кількісного представництва як до Палати депутатів (1 депутат на 151 210 жителів, тоді як раніше був 1 на 96 006 жителів), так і до Сенату (1 сенатор на 302 420 жителів, раніше – 1 на 188 424 жителі).

В Італії скоротили кількість депутатів у парламенті

В Італії скоротили кількість депутатів у парламенті

Газета "День"

Всього в Італії приблизно 60 мільйонів населення. Тепер через ухвалення нового закону країна має перепроєктувати виборчі округи.

Проведення цієї реформи стало суттєвою перемогою правлячого "Руху 5 зірок" (Д5З), лідер якого Луїджі Ді Майо не раз називав її "епохальною" й "історичною".

Щоб скоротити кількість депутатів, Д53 довелося досягти компромісу з Демократичною партією.

Демократи раніше тричі голосували проти закону, наполягаючи, що такий крок може завдати шкоди "ефективному політичному й територіальному плюралізму".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Демократична партія і популістський "Рух п'яти зірок" остаточно узгодили формування коаліції, що дозволило уникнути дострокових виборів у країні.

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Італія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нам бы тоже не помешало вместо 450 нероб оставить 200 не больше
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Луговской Николай
Луговской Николай
ЗЕ,бери примір з Італії. Народу там в двічі більше,а депутатів меньше. Ми що?-такі багаті щоб утримувати дармоїдів?
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