В Італії – рекорд за кількістю хворих на COVID-19: країну охопили протести проти карантину. Фото і відео

В Італії за минулу добу, 24 жовтня на тлі рекорду за кількістю нових заражених COVID-19 по країні пройшли масові протести проти введення комендантської години та режиму самоізоляції.

Як повідомляє Ansa, в Італії офіційно зареєстрували 19 644 нових хворих. Усього в країні заразилися понад пів мільйона осіб. Також за добу помер 151 пацієнт із COVID-19, усього – 37 210. До того ж побороли хворобу більш ніж 264 тисячі пацієнтів.

На тлі посилення карантину в Римі пройшли акції протесту, які переросли у заворушення й сутички з поліцією. Як пише La Repubblica, протестувальники зібралися на площі Пьяцца-дель-Пополо. Римляни запускали феєрверки та сигнальні ракети, а також палили сміттєві баки. У результаті подій були поранені двоє поліцейських, щонайменше десятьох осіб було затримано.

На протест проти карантину також вийшли в Неаполі. Сотні людей вступили в пряме зіткнення з поліцією, передає ВВС. Італійці кидали димові шашки й петарди, а поліція застосувала сльозогінний газ. Були заарештовані двоє осіб.

Комісар поліції Неаполя Алессандро Джуліано засудив "злочинну поведінку".

"Ніякі дискомфортні умови, які чисто по-людськи зрозумілі, жодним чином не можуть виправдати насильство", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вирішили ввести комендантську годину через коронавірус.