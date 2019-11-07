Малюка з рідкісним "синдромом вампіра" покинули в лікарні: фото

В Італії чотиримісячного хлопчика з рідкісною генетичною аномалією, через яку він не може перебувати на сонячному світлі, покинули в госпіталі міста Турин.

Медики, які доглядають за ним із моменту народження у серпні, назвали його Джованіно. Про це повідомляє італійське видання L'Osservatore d'Italia.

Зазначається, що у дитини моторошне і невиліковне захворювання шкіри — Harlequin-type ichthyosis або пігментна ксеродерма, а також іхтіоз Арлекіна. Воно проявляється підвищеною чутливістю до ультрафіолетового випромінювання.

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Джованіно нині лежить у спецвідділенні інтенсивного лікування. Щоб шкіра не пересихала і не зазнавала пошкоджень, медики у будь-який спосіб намагаються уберегти хлопчика від потрапляння сонячного світла. Крім цього, декілька разів на день змащують його тіло зволожувальним кремом.

"Він гарне дитя, яке посміхається та любить, щоб його носили навколо відділення", — розповіла керівниця відділу спеціальної терапії Даніела Фаріна.

У малюка моторошне і невиліковне захворювання шкіри, яке проявляється підвищеною чутливістю до ультрафіолетового випромінювання оsservatoreitalia.eu

Працівники медустанови додають, що батьки Джованіно жодного разу не зв'язувалися з ними і не проявляли бажання забрати сина.

Стурбована ситуацією і місцева влада, яка намагається зв'язатись з рідними хлопчика.

Медики декілька разів на день змащують тіло Джованіно зволожувальним кремом, щоб його шкіра не пересихала і не зазнавала пошкоджень оsservatoreitalia.eu

Водночас після того, як історія Джованіно стала головною темою місцевих новин, люди почали телефонувати та пропонувати всиновити унікальну дитину.

Відомо, що Harlequin-type ichthyosis (іхтіоз Арлекіна) є результатом генетичного відхилення і припадає на одну людину з мільйона. Він нагадує костюм Арлекіна (персонаж італійської комедії масок), звідси і назва хвороби.

Harlequin-type ichthyosis (іхтіоз Арлекіна) scienze.fanpage.it

За такого стану клітини старої шкіри відходять занадто повільно, а нові репродукуються дуже швидко, що й спричиняє наростання товстої сухої шкіри. Як результат — утворюються лускаті пластини, які розділяють глибокі тріщини.

Крім цього, захворювання супроводжується болем, порушенням терморегуляції і високим ризиком інфекцій.

Зазначається, що симптоми відхилення зазвичай з'являються одразу ж після народження чи в перший рік життя.

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