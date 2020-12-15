В Італії через COVID-19 смертність досягне рівня 1944 року

У 2020 році в Італії може бути зареєстровано понад 700 тисяч смертей, що є найвищим показником з часів Другої світової війни.

Про це 15 грудня заявив президент національного статистичного агентства ISTAT Джан Карло Блангіардо. Його слова процитувало ANSA.

На думку фахівця, такий високий показник пов'язаний з пандемією COVID-19.

"Це тривожний рівень, тому що останнього разу подібне відбувалося в 1944 році, коли ми були під час Другої світової війни", – сказав Блангіардо.

Він також зазначив, що в 2019 році в Італії померли 647 тисяч громадян.

Нагадаємо, Італія посідає 8 місце в світі за рівнем захворюваності на COVID-19 і п'яте місце за кількістю померлих через коронавірусну інфекцію. Станом на 15 грудня в країні від COVID-19 померло більше 65 тисяч осіб. Це найвищий показник в Європі. Друге місце посідає Великобританія.

За останню добу в Італії померли через вірус 449 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія стала другою країною в Європі після Великобританії, де кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила 60 000 осіб.

Перший випадок зараження коронавірусом в Італії був виявлений ще в листопаді 2019 року, на три місяці раніше, ніж вважалося.