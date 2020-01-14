В Ірані заарештували підозрюваних у катастрофі літака МАУ

В Ірані заарештували кілька людей, яких підозрюють у причетності до катастрофи українського літака МАУ в Тегерані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника судової влади Ірану Голамхоссейні Есмаїлі.

Подробиць затримання і дані про заарештованих іранська влада поки не повідомила.

Авіакатастрофа в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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