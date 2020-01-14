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14 січня • оновлено в 10:30
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В Ірані заарештували підозрюваних у катастрофі літака МАУ

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В Ірані заарештували кілька людей, яких підозрюють у причетності до катастрофи українського літака МАУ в Тегерані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника судової влади Ірану Голамхоссейні Есмаїлі.

Подробиць затримання і дані про заарештованих іранська влада поки не повідомила.

Авіакатастрофа в Ірані

Авіакатастрофа в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебвали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

  • Також в МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.

  • Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".

  • В РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.

  • Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані.

  • Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

  • Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.

  • Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

  • Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані крах літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

  • Крім того, влада Ірану дізналися, що український літак МАУ над Тегераном збили іранські ППО за день до офіційного визнання провини, 10 січня.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак МАУ літак Авіакатастрофа
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