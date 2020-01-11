В Іраку застрелили лідера ополченців: фото командира

В Іраку застрелили проіранськи налаштованого високопоставленого командира ополчення Талеба Аббас Алі аль-Саєді.
Трагічний інцидент трапився в суботу, 11 січня, в місті Кербела в 62 милях на північний захід від Багдада. Про це повідомляє Daily Mail.
Місцеві ЗМІ повідомили, що аль-Саєді був убитий невідомими озброєними людьми, але ніяких додаткових відомостей про стрілків немає. Аль-Саєді був командиром бригади Кербела, підрозділу в підтримуваному Іраном угрупованні шиїтів PMF.
В Іраку вбили лідера ополчення
Daily Mail
Примітно, що центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, відмовилося коментувати вбивство командира.
В Іраці застрелили лідера ополченців
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро осіб із його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані, ймовірно, була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був у Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4 січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР). А 5 січня тіло Сулеймані доправили до Ірану.
Виявилося, що Трамп віддав наказ про вбивство іранського генерала попри суперечливі дані розвідки. Також президент США заявив, що Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей".
За даними ЗМІ, Помпео кілька місяців умовляв Трампа ліквідувати Сулеймані.
За даними ЗМІ, Помпео кілька місяців умовляв Трампа ліквідувати Сулеймані.
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