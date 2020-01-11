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12 січня • оновлено в 00:37
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В Іраку застрелили лідера ополченців: фото командира

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В Іраку застрелили проіранськи налаштованого високопоставленого командира ополчення Талеба Аббас Алі аль-Саєді.

Трагічний інцидент трапився в суботу, 11 січня, в місті Кербела в 62 милях на північний захід від Багдада. Про це повідомляє Daily Mail.

Місцеві ЗМІ повідомили, що аль-Саєді був убитий невідомими озброєними людьми, але ніяких додаткових відомостей про стрілків немає. Аль-Саєді був командиром бригади Кербела, підрозділу в підтримуваному Іраном угрупованні шиїтів PMF.

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В Іраку вбили лідера ополчення

В Іраку вбили лідера ополчення

Daily Mail

Примітно, що центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, відмовилося коментувати вбивство командира.

В Іраці застрелили лідера ополченців

В Іраці застрелили лідера ополченців

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Місце
Ірак
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