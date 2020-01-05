Головна Новини
5 січня • оновлено в 08:21
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Індонезії знайшли найбільшу квітку в світі: як вона виглядає

2.8т
Читати матеріал російською

В Індонезії виявили найбільшу квітку в світі – раффлезію.

Як повідомляє Центр охорони природних ресурсів Західної Суматри, його діаметр становить 111 сантиметрів, що є найбільшим із коли-небудь зареєстрованих.

Вчені відзначили цікавий факт. В кінці 2017 року на цьому ж місці також цвіла найбільша в діаметрі квітка, яка досягла 107 см.

Раффлезія

Раффлезія

Центр охорони природних ресурсів Західної Суматри

Новини
Гриби і квіти в грудні: на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду
Раффлезія - найбільша квітка в світі

Раффлезія - найбільша квітка в світі

Центр охорони природних ресурсів Західної Суматри

Відомо, що раффлезія – це паразитична рослина. Вона не має коренів і листя. Все необхідне для життя вона отримує з тканин господаря, через спеціальні присоски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через аномальну погоду в січні розквітли квіти: у Вишгороді на Київщині – проліски, а в Запоріжжі – фіалки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марина Погорілко
Місце
Індонезія
Тег
рекорд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги