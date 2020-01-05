В Індонезії знайшли найбільшу квітку в світі: як вона виглядає

В Індонезії виявили найбільшу квітку в світі – раффлезію.

Як повідомляє Центр охорони природних ресурсів Західної Суматри, його діаметр становить 111 сантиметрів, що є найбільшим із коли-небудь зареєстрованих.

Вчені відзначили цікавий факт. В кінці 2017 року на цьому ж місці також цвіла найбільша в діаметрі квітка, яка досягла 107 см.

Раффлезія Центр охорони природних ресурсів Західної Суматри

Раффлезія - найбільша квітка в світі Центр охорони природних ресурсів Західної Суматри

Відомо, що раффлезія – це паразитична рослина. Вона не має коренів і листя. Все необхідне для життя вона отримує з тканин господаря, через спеціальні присоски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через аномальну погоду в січні розквітли квіти: у Вишгороді на Київщині – проліски, а в Запоріжжі – фіалки.

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