В Індії жінку з 31 пальцем сприйняли за відьму. Фото

В Індії живе жінка з 31 пальцем, через що її запідозрили в чаклунстві.

Як пише видання Daily Mail, 63-річна Кумар Найак страждає на рідкісне захворювання – полідактилія.

Ця хвороба є поширеною спадковою аномалією, яка характеризується незвичайно великою кількістю пальців на руках і ногах. У Найак 12 пальців на руках і 19 – на ногах.

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"Я з'явилася на світ із цим дефектом і не лікувалася, тому що родом із бідної сім'ї. Сусіди вірять, що я відьма, і цураються мене. Іноді сторонні приходять, щоб подивитися на моє відхилення. Мені доводиться сидіти вдома, тому що до мене ставляться не так, як до інших", – скаржилася на своє життя жінка.

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Кумар Найак Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії лікарі видалили пухлину вагою 18 кілограмів з яєчника 38-річної жінки. Раніше вони думали, що жінка вагітна.

Також в індійському штаті Гуджарат з ока місцевого жителя витягли семисантиметрового хробака, який перебував там кілька років.

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