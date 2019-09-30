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1 жовтня • оновлено в 05:41
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В Індії сильна повінь убила понад 100 осіб: лякаючі кадри

1.6т Читати матеріал російською

Потужна повінь, яка трапилася на півночі Індії через мусонні дощі, забрала життя щонайменше 127 осіб.

Про це повідомляє ВВС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що найбільшу кількість жертв, 87, зареєстровано в штаті Уттар-Прадеш, за ним з великим відривом слідує Біхар – 27 осіб. Ще 13 людей загинули в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.

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В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

Повінь і зсуви привели до того, що вулиці міст були затоплені, залізничний рух призупинено, автотранспортний рух порушений, а люди змушені пересуватися на човнах.

Крім того, в країні закрили школи. Частина населення залишилася без електрики. Місцевій владі також довелося перемістити близько півтисячі в'язнів в інші виправні установи.

Військово-повітряні сили Індії залучили два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами і медикаментами для постраждалих від повені людей.

При цьому, за прогнозами синоптиків, дощі триватимуть ще кілька днів.

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцммережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

В Індії сильна повінь вбила понад 100 осіб

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року Індія і Непал також постраждали від мусонних дощів. Тоді повінь забрала життя 30 осіб.

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Місце
Індія
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