В Індії сильна повінь убила понад 100 осіб: лякаючі кадри

Потужна повінь, яка трапилася на півночі Індії через мусонні дощі, забрала життя щонайменше 127 осіб.

Про це повідомляє ВВС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що найбільшу кількість жертв, 87, зареєстровано в штаті Уттар-Прадеш, за ним з великим відривом слідує Біхар – 27 осіб. Ще 13 людей загинули в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.

Повінь і зсуви привели до того, що вулиці міст були затоплені, залізничний рух призупинено, автотранспортний рух порушений, а люди змушені пересуватися на човнах.

Крім того, в країні закрили школи. Частина населення залишилася без електрики. Місцевій владі також довелося перемістити близько півтисячі в'язнів в інші виправні установи.

Військово-повітряні сили Індії залучили два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами і медикаментами для постраждалих від повені людей.

При цьому, за прогнозами синоптиків, дощі триватимуть ще кілька днів.

ये न्यू इंडिया है. Indian News Media is the WORST !! It's been more than 24 hours since one of the most populous cities of India is facing its worst floods in 3 decades .. probably waiting for death toll to rise so they can start with counting the dead bodie ... #PatnaFloods pic.twitter. com / DkaaoWYVSU

Flood in bihar, i want to request everyone to help bihar for coming out from the disaster happening there i think bihar is also the part of india which everyone wants to ignore🙏 i request our respected prime minister @narendramodi to take some steps for people stucked in bihar pic.twitter.com/oInacHGv5F