В Індії рибалка дивом вижив після нападу крокодила

В Індії величезний крокодил напав на чоловіка під час риболовлі.

Рибака лише врятувало те, що під час нападу він тицьнув в око хижака вудку, передає Hindustan Times.

Напад трапився в індійському штаті Одіші на струмку в районі Кендрапара. Відомо, що 58-річний Бхаджакрушна Прадхан ловив рибу біля свого села, коли на нього напав 2,5-метровий крокодил. Чоловік не розгубився і відбив напад звіра. Поранений в око крокодил відпустив рибалку та зник у воді.

При цьому індус після нападу крокодила відбувся незначними ранами на правій руці.

За словами співробітника місцевого лісового господарства, ловити рибу у водоймах охоронюваних лісових районів ризиковано, оскільки вони є ідеальним середовищем існування крокодилів.

"Більше двох десятків прибережних ділянок були визначені як небезпечні зони через часті спостереженя за рептиліями в цих місцях", – попереджали чиновники.

Крокодил

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