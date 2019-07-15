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В Індії обвалився атракціон: загибель людей потрапила на відео

3.3т Читати матеріал російською

У парку розваг міста Ахмедабан на заході Індії упав атракціон із людьми, в результаті чого двоє осіб загинули, а ще троє були доставлені в лікарню у важкому стані.

Всього у момент НП на "Маятнику" перебувала 31 особа, 29 з них отримали травми різного ступеня складності, пише Daily Mail Online (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що прямо під час руху атракціону одна з гондол упала з висоти на землю, розлетівшись на шматки.

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В Індії обвалився атракціон

В Індії обвалився атракціон

Twitter MonStorm16

У результаті аварії загинули двоє хлопців 22 та 24 років. На місце події прибула поліція для з'ясування причин НП.

В Індії обвалився атракціон

В Індії обвалився атракціон

Live Leak

В Індії обвалився атракціон

В Індії обвалився атракціон

Live Leak

В Індії обвалився атракціон

В Індії обвалився атракціон

Live Leak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Джізаку (Узбекистан) у парку "Істіклол" атракціон зламався і впав прямо під час руху, в результаті чого загинула 19-річна дівчина.

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Індія
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