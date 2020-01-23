Головна Новини
23 січня • оновлено в 03:08
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Індії народився мутант із "лицем Бога": фото і відео 18+

956
Читати матеріал російською

В індійському штаті Раджастан народилося козеня-мутант із сильною деформацією черепа.

Так, фото і відео незвичайної тварини, зроблені його господарем, опублікувало видання Daily Star. На кадрах видно, що плоска морда нагадує людське обличчя з бородою (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У Кенії знайшли унікальну зебру-мутанта: фото

В Індії народився мутант із "лицем Бога": фото і відео 18+

Daily Star

За словами експертів, у козеняти рідкісна генна мутація "циклопія", при якій очні яблука повністю або частково зрощені, а ніс плоский.

Відзначається, що в Індії подібні тварини швидко стають об'єктом поклоніння, оскільки багатьох цз них сприймають як явище "лику божого".

В Індії народився мутант із "лицем Бога": фото і відео 18+

Daily Star

В Індії народився мутант із "лицем Бога": фото і відео 18+

Daily Star

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Філіппінах на фермі у кози народився мутант, що зовні нагадує і людину, і свиню одночасно. Жителі селища переконані, що тварина була проклята і принесе їм нещастя.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Індія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги