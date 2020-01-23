В Індії народився мутант із "лицем Бога": фото і відео 18+

В індійському штаті Раджастан народилося козеня-мутант із сильною деформацією черепа.

Так, фото і відео незвичайної тварини, зроблені його господарем, опублікувало видання Daily Star. На кадрах видно, що плоска морда нагадує людське обличчя з бородою (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Daily Star

За словами експертів, у козеняти рідкісна генна мутація "циклопія", при якій очні яблука повністю або частково зрощені, а ніс плоский.

Відзначається, що в Індії подібні тварини швидко стають об'єктом поклоніння, оскільки багатьох цз них сприймають як явище "лику божого".

Daily Star

Daily Star

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Філіппінах на фермі у кози народився мутант, що зовні нагадує і людину, і свиню одночасно. Жителі селища переконані, що тварина була проклята і принесе їм нещастя.

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