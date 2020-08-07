В Індії літак після посадки розколовся навпіл: десятки загиблих і поранених

У результаті аварії літака в Індії є загиблі і постраждалі.

В індійському місті Каріпур літак авіакомпанії Air India здійснив жорстку посадку і викотився за межі смуги, при цьому його корпус частково зруйнувався.

Літак виконував рейс з Дубая, на його борту було, за різними даними, від 170 до 191 людини.

Щонайменше 11 людей загинули і понад 50 поранені.

Людей дістають з літака, вже врятовані кілька людей, в тому числі дитина. Четверо затиснуті всередині понівеченого борту.

У соцмережах відзначають, що в даному аеропорту посадкова смуга проходить по краю яру, і навіть невелика помилка пілота може мати невідворотні наслідки.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-тисяча триста сорок чотири) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today . (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 - ANI (@ANI) August 7, 2020

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Посадкова смуга в аеропорту Каріпура проходить по краю яру Twiitter\@Rajesh90556436

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 лютого в Туреччині літак викотився за межі смуги і впав в яр. Від удару лайнер розірвало на три частини. На місці аварії організували масштабну пошуково-рятувальну операцію. У розламаному літаку шукали людей. В результаті НП три людини загинули і ще 179 – отримали поранення.