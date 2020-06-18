У Європі знову ввели карантин через спалах COVID-19: названо регіони

Декілька міст у європейських країнах, які раніше пом'якшили обмеження через коронавірус, ввели локальний карантин.

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Причиною стали сплески нових випадків COVID-19. Про це з посиланням на Euractiv пише "Європейська правда".

Наприклад, в окрузі Гютерсло у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія Німеччини повторно закрили школи і дитячі садки – до початку літніх канікул 29 червня. Так чиновники намагаються уповільнити поширення коронавірусної інфекції після того, як вона була виявлена у робітників одного з місцевих підприємств.

Тоді як у північній Греції всіх жителів громади Ехінос у Ксанті влада піддала суворому карантину на тиждень, щоб уникнути поширення COVID-19. Зазначається, що в останні дні в регіоні було зареєстровано 73 нові випадки інфікування чотири смерті.

Зі свого боку в Словенії керівник групи, яка консультує щодо коронавірусу Міністерство охорони здоров'я, закликав негайно ввести жорсткі заходи після того, як у деяких сусідніх країнах було зареєстровано зростання кількості пацієнтів із COVID-19.

Про посилення карантинних обмежень через рекордно високий рівень нових випадків коронавірусу заявили і в Болгарії. Там кількість інфікованих досягла 3453. Водночас щонайменше 35 осіб у Шуменському районі заразилися COVID-19 через недбалість місцевого фельдшера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Пекіні посилили карантинні заходи через новий спалах COVID-19. Там знову закрили школи, декілька житлових комплексів, а частині населення заборонили покидати місто.