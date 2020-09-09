В Європі стрімко зростає кількість хворих COVID-19: інфекціоніст пояснив причини

Епідемія коронавірусу буде розвиватися у всіх країн північної півкулі.

Стрімке зростання нових випадків коронавірусу в всіх країнах Європи пов'язане в першу чергу зі збільшенням кількості тестувань.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав відомий український інфекціоніст Володимир Курпіта. За його словами, чим більше хворих виявляють – тим зменшується відсоток важких і летальних випадків.

Нагадаємо, що у Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, згідно офіційної статистики, спостерігається значне зростання числа нових інфікованих. Доходить до 4 тис на добу.

"На початку епідемії у всіх країнах світу були проблеми з тестуванням. Перевіряли тільки тих, хто потрапляв в лікарні, багато залишалися за статистикою. Тепер тестування збільшили, що правильно. Таким чином, зменшується відсоток важких і летальних випадків", – пояснив Курпіта.

За словами інфекціоніста, незважаючи на вже не мале число хворих, колективний імунітет від коронавірусу все ще низький.

"Навіть в Італії або Іспанії, де було дуже багато хворих навесні 2020 го року, перехворіло максимум 2-3% населення. Ті, хто не хворів, потенційно вважаються чутливими до COVID-19. Тому епідемія розвиватиметься у всіх країн північної півкулі далі", – запевнив медик.

Більше про поширення коронавірусної інфекції в Україні та в країнах ЄС – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку колишнього санітарного лікаря України Святослава Протаса, в жовтні-листопаді кількість заражених COVID-19 в Україні може досягати до 200 тисяч в тиждень.

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