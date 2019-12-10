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10 грудня • оновлено в 19:43
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Подарували Зеленському велосипед: в Естонії вперше прокоментували курйоз

1.5т
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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала українському лідеру Володимиру Зеленському велосипед для просування продукту в інших країнах і не переслідувала мети посміятися над колегою.

Таку заяву вона зробила на зустрічі з журналістами з різних країн, на якій побував і представник України Денис Казанський. Про це він розповів в своєму Telegram-каналі.

"Користуючись нагодою, запитав, чому вона вирішила подарувати Зеленському велосипед і чи було це тролінгом. Сказала, що ні. Велик естонського виробництва. Подарували в рекламних цілях, щоб зробити промоушен свого продукту", – написав Казанський.

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В Естонії сказали, навіщо подарували велосипед Зеленському

В Естонії сказали, навіщо подарували велосипед Зеленському

zik.ua

"Ну а кому ще дарувати велосипед, якщо не Зеленському", – зіронізував він.

Подарували Зеленському велосипед: в Естонії вперше прокоментували курйоз

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кальюлайд подарувала своєму українському колезі Володимиру Зеленському іменний велосипед і банку меду. Це стало приводом для жартів і мемів у мережі.

  • З'ясувалося, що вартість засобу пересування – 2490 євро.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Керсті Кальюлайд Володимир Зеленський Денис Казанський
Місце
Естонія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____Пересматривал Перевозчик-3. Бабенка обиделась, когда Стетхем её, украинку, назвал русской. И с присущей гордостью и незалежностью заявила что "мы другие по мышлению и по сердцу", затем обожралась наркотиков, украла водку, и нассала посреди магазинчика. Интересно авторы сценария мыслят...)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Zhikharev Dmitry, интересно свинья м росеи тут визжит! У тебя, мент поганый, самих ресурсов нет? Отвечать, мусор? Шо тут забыл, скот?
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