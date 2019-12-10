Подарували Зеленському велосипед: в Естонії вперше прокоментували курйоз

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала українському лідеру Володимиру Зеленському велосипед для просування продукту в інших країнах і не переслідувала мети посміятися над колегою.

Таку заяву вона зробила на зустрічі з журналістами з різних країн, на якій побував і представник України Денис Казанський. Про це він розповів в своєму Telegram-каналі.

"Користуючись нагодою, запитав, чому вона вирішила подарувати Зеленському велосипед і чи було це тролінгом. Сказала, що ні. Велик естонського виробництва. Подарували в рекламних цілях, щоб зробити промоушен свого продукту", – написав Казанський.

В Естонії сказали, навіщо подарували велосипед Зеленському zik.ua

"Ну а кому ще дарувати велосипед, якщо не Зеленському", – зіронізував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кальюлайд подарувала своєму українському колезі Володимиру Зеленському іменний велосипед і банку меду. Це стало приводом для жартів і мемів у мережі.

З'ясувалося, що вартість засобу пересування – 2490 євро.

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